Somniloquia: ¿Debo preocuparme si hablo en sueños?

¿Has hablado en sueños alguna vez? ¿Qué es exactamente hablar en sueños desde el punto de vista médico? ¿Es un trastorno del sueño o se considera una variación normal del descanso? ¿En qué momento debo preocuparme y preguntar?

El doctor Gerard Mayà, coordinador del grupo de trabajo de Trastornos del Movimiento y de la Conducta durante el Sueño de la Sociedad Española del Sueño (SES), nos explica en una entrevista con Europa Press Salud Infosalus que, en términos médicos, hablar durante el sueño es una somniloquia que, si aparece de forma aislada, sin ningún otro síntoma adicional, representa una variante de la normalidad y no hay por qué preocuparse.

“Es muy frecuente, y hay estudios que sugieren que su prevalencia podría llegar a ser hasta del 17% en los últimos tres meses. De hecho, dos de cada tres personas a lo largo de su vida hablarán durante el sueño. Además, en estos casos, no hay diferencias de género”, aclara este experto.

Es más, sostiene que el inicio o el curso de este síntoma se desconoce, “no se sabe muy bien cuándo aparece”, a la vez que insiste en que hay que estar muy tranquilos porque es algo “súper común”, y que además puede pasar tanto en la fase REM del sueño, como en la fase no REM.

CUÁNDO HAY QUE CONSULTAR

Sobre los posibles factores que explican por qué algunas personas hablan dormidas y otras no, el miembro de la SES subraya que este fenómeno “no tiene ninguna repercusión” más allá de despertar al compañero de cama: “Pero si aparece con otros síntomas, sí que podemos estar hablando de algunas enfermedades, por lo que habría que consultar”.

Entre estos síntomas de alerta sobre los que consultar apunta a: despertar confuso, sonambulismo, terrores nocturnos; o en alguien de más de 50 que actúe en sueños o con componente en sueños de que se pelea, da manotazos, o patadas; o si apareciera la apnea en el sueño.

CUANDO YA ES UN PROBLEMA MÉDICO

Con ello, señala el doctor Mayà que las dos condiciones médicas principales asociadas a estas vocalizaciones durante la noche son las parasomnias REM y las parasomnias no REM. “Una parasomnia es una alteración de la conducta durante el sueño, de manera que se realizan durante el sueño movimientos o vocalizaciones anormales”, precisa este neurólogo.

En el caso de la parasomnia no REM, dice que la más conocida es el sonambulismo; mientras que las formas más leves de parasomnia no REM son los terrores nocturnos (se puede incorporar dentro de la cama y tienen una activación muy fuerte donde se acelera el corazón, pueden tener palpitaciones, gritan, sudan), así como los despertares confusos (no suele haber vocalizaciones, abre los ojos, se incorpora en la cama, mira desorientado dónde está, y se vuelve a tumbar y no se acuerda)

Comenta este doctor que las parasomnias en la fase no REM son más habituales en la infancia, Y pueden aparecer en más de un 14% de los menores; si bien afirma que cuando los pequeños se hacen mayores casi siempre desaparecen.

Por otro lado, cita a las parasomnias REM, con una prevalencia del 1% a partir de los 60 años, aunque pueden aparecer desde la cincuentena, y donde hay sueños más complejos, y los pacientes actúan los sueños: “Durante esta fase del sueño la persona actúa los sueños, y con un contenido muy característico porque grita, insulta, discute y, de hecho, a nivel motor se pelea, se defiende, da manotazos, patadas, e incluso puede llegar a caerse de la cama; de manera que las vocalizaciones van en consonancia con esta parte onírica”.

En este caso, el doctor Gerard Mayà subraya que sí puede tener una implicación muy importante porque estos trastornos de la conducta se relacionan con desarrollar párkinson en más de un 90% de los casos.

Además, habla de las personas que hacen apneas durante el sueño: “Puede ser que cuando acaban las apneas también tengan como unos pequeños despertares por apneas donde tienen conductas que pueden incluir estas vocalizaciones, tanto en REM como en no REM”.

Finalmente, preguntamos al coordinador del grupo de trabajo de Trastornos del Movimiento y de la Conducta durante el Sueño de la Sociedad Española del Sueño qué podemos interpretar a partir de los sueños, o de lo que decimos en sueños, subrayando este doctor que realmente “los sueños no tienen ningún significado en sí, ni tampoco lo que se dice en estas somniloquias aisladas”; por lo que reitera en la necesidad de estar tranquilo si suceden de manera aislada, al ser algo súper frecuente, y sin ninguna relevancia clínica.