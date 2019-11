Solo un tercio de los países europeos cumple íntegramente el plan de la OMS contra la resistencia a antibióticos

Publicado 18/11/2019 14:49:12 CET

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Solo el 32 por ciento de los países europeos cumple con todos los compromisos del plan 'One Health' de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación a la lucha contra la resistencia a los antibióticos, según un informe publicado este lunes por el organismo sanitario internacional.

A nivel mundial, solo el 19 por ciento de los países pertenecen a la categoría más alta en cuanto al cumplimiento de todas las actividades y medidas recogidas en el plan. En el último año, 5 países han pasado a la categoría más alta y otros están "mejorando constantemente", de acuerdo con la OMS.

Cada año, 33.000 personas en Europa y 700.000 en todo el mundo mueren como consecuencia de la infección por bacterias resistentes a los medicamentos. Por eso, la OMS aboga por el enfoque 'One Health' como la "única solución viable" a la resistencia a los antimicrobianos.

"'One Health' reúne diferentes disciplinas en todos los aspectos del cuidado de la salud de los seres humanos, los animales y el medio ambiente. Debido a que muchos de los mismos microbios infectan tanto a los animales como a los seres humanos, y a que compartimos los entornos de vida, un solo sector no puede detener esta resistencia", explican.

Todos los países de Europa han elaborado o están elaborando un plan de acción nacional para la resistencia a antibióticos con una serie de medidas para ayudar a detener o, al menos, frenar esta grave amenaza. Estas medidas incluyen la elaboración de directrices para los profesionales sanitarios sobre cómo utilizar los antibióticos y qué fármacos utilizar en diferentes situaciones. También recogen legislación que restringe la venta de antibióticos y mejoras de la calidad de los laboratorios y los sistemas de vigilancia.

"Europa merece aplausos, ya que la mayoría de los países están haciendo grandes esfuerzos para planificar eficazmente y tomar medidas. Sin embargo, no todos los países cuentan con una política o un plan de coordinación de la iniciativa 'One Health' que funcione. Dada la complejidad de la resistencia a los antibióticos, 'One Health' no es una opción, sino un requisito básico a nivel nacional e internacional", asegura el director del Programa de Resistencia a los Antimicrobianos de OMS Europa, Danilo Lo Fo Wong.