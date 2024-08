Solo 10 minutos diarios de atención plena mejoran el bienestar y combaten la depresión

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio publicado en el 'British Journal of Health Psychology' y realizado por investigadores de las Universidades de Bath y Southampton (Inglaterra) han revelado cómo solo 10 minutos de práctica diaria de atención plena pueden mejorar el bienestar, aliviar la depresión y la ansiedad y ayudar a las personas a estar más motivadas para mejorar su estilo de vida, incluidos hábitos de ejercicio, alimentación y sueño más saludables.

La investigación, en la que participaron 1.247 adultos de 91 países, demuestra que las breves sesiones diarias de atención plena, realizadas a través de una aplicación móvil gratuita,'Medito', pueden tener profundos beneficios.

Los participantes, la mayoría de los cuales no tenían experiencia previa en mindfulness, fueron asignados aleatoriamente a una rutina de mindfulness de un mes de duración o a una condición de control: escuchar fragmentos de Alicia en el país de las maravillas. Las sesiones diarias de mindfulness incluyeron ejercicios de relajación, establecimiento de intenciones, escaneos corporales, atención centrada en la respiración y autorreflexión.

Los participantes completaron encuestas sobre su salud mental antes de comenzar los 30 días de entrenamiento de mindfulness y al finalizarlo. Los resultados fueron sorprendentes.

Después del entrenamiento de mindfulness, se redujo la depresión en un 19,2 por ciento más que el grupo de control. Mejora del bienestar en un 6,9 por ciento más. Disminuyó la ansiedad en un 12,6 por ciento más. Las actitudes hacia la salud fueron más positivas en un 7,1 por ciento que el grupo de control. Las intenciones de comportamiento de cuidar la salud aumentaron un 6,5 por ciento sin control.

Los efectos positivos de la atención plena se mantuvieron en gran medida después de 30 días. En las encuestas de seguimiento realizadas un mes después (día 61), el grupo que siguió la atención plena mostró mejoras sostenidas en su bienestar, depresión y actitudes, e incluso informaron de una mejor calidad del sueño.

En sus comentarios, los participantes destacaron numerosos beneficios de la práctica de la atención plena. "Conciencia, autocontrol, gratitud, soy más paciente y disfruto más del momento presente. Mente despejada. Sentir que todo está bajo control y que podré hacer lo que me proponga", apuntan.

"Realizar estas sesiones de meditación me ha permitido comprender mejor el funcionamiento de mi mente. Me han ayudado a comprender mejor muchas cosas y me han mostrado una perspectiva diferente a través de la cual mirar el mundo. Las palabras que me vienen a la mente son útiles, reveladoras y motivadoras", añaden.

Resulta emocionante que este ensayo haya sido uno de los primeros en demostrar que los beneficios para el bienestar y la salud mental de la atención plena podrían surgir de los cambios en los hábitos de vida que fomenta. Esto pone de relieve el potencial de la práctica de la atención plena para promover una vida más saludable, como hacer ejercicio con regularidad, que es lo que el equipo está ansioso por investigar a continuación.

El estudio fue realizado por la psicóloga Masha Remskar , experta en cambio de conducta, atención plena y ejercicio de la Universidad de Bath, quien afirma que "este estudio destaca que incluso las prácticas breves y diarias de atención plena pueden ofrecer beneficios, lo que la convierte en una herramienta sencilla pero poderosa para mejorar la salud mental".

Sobre los hallazgos que vinculan la práctica de la atención plena con hábitos más saludables, Remskar dijo:

"Es emocionante ver cómo los beneficios de la atención plena se extienden más allá de la depresión, el bienestar y la ansiedad y se extienden a otros comportamientos saludables, como dormir mejor y desarrollar intenciones más firmes para llevar un estilo de vida saludable. La atención plena desarrolla las habilidades psicológicas necesarias para crear hábitos saludables; esperamos demostrar en trabajos futuros que, una vez que se adquieren esas habilidades, se pueden utilizar para mejorar varios comportamientos saludables, desde hacer ejercicio regularmente hasta dejar de fumar", señala.