La soledad tiene un impacto para la mortalidad similar a la obesidad o el tabaco

MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La doctora en Psicología Clínica y de la Salud, Marta Miret, ha informado que existen estudios que apuntan que "la soledad tiene un impacto para la mortalidad similar a la obesidad y el consumo de tabaco", por lo que ha advertido que se trata de "un problema de salud pública".

Así lo ha asegurado Miret durante la quinta edición del ciclo de 'Encuentros PSN: Debatir desde valores', organizado por el Grupo Previsión Sanitaria Nacional (PSN), donde se ha abordado la soledad no deseada. Una situación que afecta en España a más del 13 por ciento de la población, según datos del Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada.

En este sentido, el consejero de PSN y jefe de Servicio de Neumología del Hospital La Princesa de Madrid, Julio Ancochea, ha explicado que la soledad no deseada "es una nueva pandemia silenciosa del primer mundo". Además ha indicado sus factores de riesgo y los efectos que puede tener en la salud de las personas. Por ello, ha reclamado también la necesidad de un abordaje integral e institucional, siguiendo ejemplos como el de Japón, donde existe un Ministerio de la Soledad.

FACTORES DE RIESGO

Respecto a cuáles son los principales factores de riesgo para sentir soledad no deseada en personas mayores, Miret ha apuntado a cinco motivos principales. "No estar casado ni en pareja o haberla perdido; tener una red social limitada o tener pocas personas con las que contar; percibir tener mala salud aunque no sea así y padecer un ánimo deprimido".

De este modo, ha enfatizado la necesidad de abordarla cuanto antes de manera particular y también de hacerlo como país, como una "cuestión de Estado" "En España necesitamos un plan Estatal para la prevención de la soledad al igual que no existe un Plan Nacional para la prevención del suicidio. Dos de las grandes lacras de la actualidad", ha afirmado Miret, que ha insistido en intentar paliar este problema cuanto antes ya que, según resultados de investigaciones realizadas por su equipo y otros colaboradores, la soledad tiene un impacto real en el desarrollo de enfermedades, en una peor recuperación de estas y empeora el estado de salud general.

En cuanto a quien afecta, Miret ha querido derribar mitos. "Es un fenómeno global. Está demostrado que afecta a personas de cualquier edad (no sólo a personas mayores, cada vez hay más incidencia en jóvenes), tanto a hombres como mujeres y a diferentes estratos sociales".

Además, "otro de los datos que puede resultar destacable y en contra de lo que se suele pensar es que la proporción de personas que se sienten solas es similar en áreas rurales y urbanas". La experta ha ofrecido consejos para afrontar la soledad de manera particular, ha insistido en la importancia de "mantener contacto con otras personas, unirse a grupos que desarrollen actividades que generen interés, compartir hobbies, expresar sentimientos y necesidades a las personas de confianza y hacerse voluntario para ayudar a los demás".

Para Miret no existe evidencia de que este problema esté en aumento, pero sí que exista una mayor visibilización. "Existen factores, sobre todo en los países mediterráneos, que pueden resultar determinantes para que existan mayores viviendo solos: personas solteras que tienen menos hijos o no los tienen. Ahora hay más hogares con una única persona, es un cambio generacional muy importante. A ello se suma que antes de la incorporación de la mujer al mundo laboral, los abuelos vivían en casa, porque había una responsabilidad implícita de cuidar de nuestros mayores. Ahora es más difícil ese cuidado intergeneracional".