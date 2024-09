Nuestro sistema inmunitario combate desde que nacemos contra el cáncer, ¿sabes cómo?

MADRID, 24 Sep. (EDIZIONES) -

¿Es habitual que el sistema inmunitario combata a diario el cáncer?¿Cómo actúa el sistema inmunitario frente al cáncer? Charlamos en este artículo de Europa Press Infosalus con el doctor Ricardo Cubedo, miembro del comité de expertos que asesora a la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) sobre la evaluación de nuevos tratamientos contra el cáncer.

Precisamente, este oncólogo médico e investigador clínico en el Hospital universitario Puerta de Hierro (Madrid) y el MD Anderson Cancer Center de Madrid, ha publicado 'El órgano transparente. La inteligencia de tu sistema inmunitario' (Larousse), un libro con el que pretende reflejar cómo funciona nuestro sistema inmunitario.

Nos cuenta en una entrevista que el sistema inmunitario siempre lucha contra los microbios, pero también lo hace contra venenos, tóxicos, y también contra las células cancerosas: "En nuestro desarrollo normal, las células deben multiplicarse para mantener jóvenes nuestros tejidos. En estas multiplicaciones celulares aparecen cánceres, no diariamente, pero sí semanalmente, y hay que detectarlos lo más incipientemente posible, y destruir esas células antes de que sean demasiadas y puedan hacerse fuertes".

De esto se encarga el sistema inmunitario, tal y como prosigue este experto, y es algo "particularmente arduo" porque son nuestras células, según considera. Pone el ejemplo de que sería como identificar a un soldado enemigo, que se encuentra dentro de los miembros de nuestro ejército, y con nuestra documentación y nuestro uniforme del ejército. "Es más difícil identificarlo que si es un soldado del otro ejército", advierte.

Esto sucede desde que nacemos, según mantiene el doctor Cubedo, si bien indica que la aparición del cáncer, de ese fallo del sistema inmunitario, está muy ligado también con el paso del tiempo: "Por eso, el cáncer es una enfermedad, en general, de personas mayores. Es muy raro a los 10 o a los 30 años, y es más frecuente a los 60-70 años; y esto sucede menos veces en un niño de 5 años que en una persona de 73, donde el sistema inmunitario en cuanto a cáncer tiene que ser más activo, y seguro que en el niño debe serlo en cuanto a los microbios".

¿PODEMOS POTENCIAR NUESTRO SISTEMA INMUNITARIO?

Sobre si nuestro estilo de vida influye en este sentido, y podemos potenciar nuestros sistema inmunitario a la hora de luchar contra el cáncer, el doctor Cubedo cree que, por desgracia, esto es así "bastante menos de lo que imaginamos", y recuerda que el sistema inmunitario es "extraordinariamente sólido" y se ha formado en épocas, a lo largo de millones de años, donde el estilo de vida se basaba en beber agua de charcos, en comer carne podrida, o en pasar mucho frío sin abrigarse en invierno.

"El estilo de vida influye en muchas cosas, sobre todo en el sistema cardiovascular, o en la enfermedad mental; pero es particularmente sólido respecto a esto, y casi ni adrede podemos hacer nada con lo que consigamos estropearlo", insiste.

Con ello, sostiene el doctor Cubedo que "no se puede hacer nada para reforzar nuestro sistema inmunitario" en relación con el cáncer porque "ya es tan increíblemente potente", "está tan bien afinado, y funciona tan bien", a diferencia de otras cosas como nuestro sistema cardiovascular o nuestros huesos. "Nuestro sistema inmunitario no será más eficaz por comer determinados alimentos, ni debemos hacerle ningún mantenimiento, ni mimarlo de ninguna manera", remarca el oncólogo médico.

Entonces, le preguntamos por qué hay personas que llegan a desarrollar cáncer, y subraya que la pregunta sería la contraria, 'cómo es posible que no muramos antes de los 20 años de cáncer'. Esto es debido, según argumenta, en que "no hay nada perfecto", y al final "tarde o temprano el sistema inmunitario falla", como puede hacerlo la elasticidad del tímpano, de manera que al final no oyes bien, aunque también hay detrás un factor de casualidad, tal y como precisa.

PERSONAS CON CÁNCER: ¿MÁS PROPENSAS A CONTRAER INFECCIONES?

En último lugar, cuestionamos al especialista del MD Anderson Cancer Center de Madrid sobre si las personas con cáncer son más propensas a desarrollar infecciones que otras, a lo que responde que "todo depende de los tratamientos, y no tanto del cáncer".

"Si es una persona con un cáncer muy avanzado, y con un debilitamiento general muy grande del sistema orgánico, será más propenso a casi todo lo malo, a tener infecciones, embolias, una insuficiencia renal; siempre hablando de cánceres muy avanzados", puntualiza este oncólogo médico.

Pero una mujer con cáncer de mama, o un hombre con cáncer de colon, y que ambos ya están curados, destaca que no son más propensos a ello, a desarrollar infecciones que otras personas, si bien precisa que si reciben terapia de quimioterapia inmunosupresora en esos meses sí tendrán más propensión a ello.

"La quimioterapia representa una agresión brutal contra el sistema inmunitario. La mayor parte de los pacientes que la reciben no cogen ninguna infección, eso sí, y si la cogen es banal, no hace peligrar su vida. Las infecciones peligrosas de verdad no aparecen ni siquiera en personas a las que les maltratamos tanto el sistema inmunitario. Quienes vivimos la epidemia de Sida sí recordamos qué no era tener el sistema inmunitario, dado que estos pacientes sí que lo tenían destruido completamente, y sólo aparecieron infecciones que sólo se recuerdan por los libros", concluye.