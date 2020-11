Los síntomas de psicosis, vinculados a la deficiente difusión de información en el cerebro

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una materia blanca alterada disminuye el acceso consciente del cerebro a la información, lo que contribuyendo potencialmente a los delirios y otros síntomas psicóticos de los trastornos de salud mental, según una nueva investigación publicada en 'JNeurosci', la revista de la Sociedad de Neurociencia norteamericana.

El cerebro está siempre activo, pero no siempre somos conscientes de ello. La teoría aceptada sostiene que uno no se vuelve consciente de algo hasta que la actividad cerebral no consciente de las áreas sensoriales se propaga a una red más grande de neuronas en todo el cerebro a través de tractos de materia blanca de larga distancia. La disfunción en estos tratados puede explicar los delirios característicos de los trastornos psiquiátricos como el trastorno bipolar y la esquizofrenia.

Los investigadores utilizaron la resonancia magnética para comparar la estructura de la materia blanca y el umbral de conciencia de adultos sanos, pacientes con trastorno bipolar con y sin síntomas psicóticos y pacientes con esquizofrenia.

El umbral de conciencia corresponde a cuánto tiempo se debe presentar un estímulo visual en una pantalla para que se transmita a través del cerebro y se vuelva consciente; cuanto más corto sea, mejor será el acceso consciente. Los umbrales aumentaron significativamente en los pacientes con psicosis en comparación con los que no la padecían.

En todos los participantes, los umbrales más bajos se correlacionaron con una mayor conectividad de materia blanca en áreas de larga distancia. Estos resultados significan que la conectividad alterada de la materia blanca no induce psicosis directamente, pero puede hacerlo a través de su efecto sobre el umbral de conciencia.