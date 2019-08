Síntomas de la presbicia y cómo identificarla

Publicado 12/08/2019 13:12:19 CET

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El uso de pantallas no produce presbicia pero si empeora sus síntomas, según ha destacado el doctor Juan San Cristobal, del Instituto Clínico Quirúrgico de Oftalmología (ICQO), con el objetivo de ayudar a su prevención y diagnóstico precoz.

La aparición de la presbicia, una patología visual asociada a la edad, se trata de un proceso inevitablemente progresivo, sin embargo, no todas las personas la padecen igual. Esto depende de los defectos refractivos previos y de la ocupación laboral de la persona. Así, el experto ha puesto de relieve las diferencias entre varios trastornos audiovisuales y sus efectos para ayudar a su diagnóstico.

En este sentido, ha destacado que un miope puede percibir su aparición cuando tiene que quitarse las gafas para poder leer o ver de cerca. Por su parte, quienes padecen hipermetropía apreciarán un deterioro de la visión tanto de cerca como de lejos.

Asimismo, ha explicado que aquellas personas que trabajan con pantallas notarán antes su aparición que quienes no leen o no necesitan una óptima calidad visual para ver de cerca.

Así, afecciones como el ojo seco o la fatiga visual, que surgen como consecuencia de la ausencia de parpadeo por el uso abusivo de pantallas, aumentaran los síntomas de la presbicia, entre los que se encuentran la dificultad para enfocar los objetos de cerca o la necesidad de mayor cantidad de luz para ver correctamente.

DIFERENTES FORMAS DE TRATAMIENTO DE LA PRESBICIA

Respecto a las formas de tratamiento de presbicia, el experto ha destacado las gafas, que en el caso de las personas que no tienen miopía serán con una graduación de cerca y podrán ser utilizadas de manera puntual. Sin embargo, el progresivo envejecimiento del cristalino puede conllevar la dependencia de las gafas, llegando a precisar corrección también de lejos. Si la presbicia afecta a todas las distancias ha recomendado utilizar gafas progresivas.

En caso de no hacer uso de las gafas, el experto ha puesto de relieve el uso de lentillas o someterse a una cirugía de presbicia, con el objetivo de estabilizarla y prescindir de las gafas. No obstante la utilización de lentes de contacto no siempre implica una visión independiente de gafas.

El abordaje de esta patología depende del momento del diagnóstico. Si aún es leve puede realizarse una operación con láser para mejorarla de manera parcial, si por el contrario está muy avanzada el paciente debe someterse "a una cirugía con lentes intraoculares multifocales".

Para poder exponerse a este procedimiento el paciente debe ser mayor de 50 años, tener hipermetropía, depender totalmente de las gafas, tener un motivo importante para no llevar gafas de cerca o no depender de la conducción nocturna. Esta cirugía se asemeja al procedimiento habitual para las cataratas.