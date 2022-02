Síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico tras la vacuna de la Covid-19, ¿hay que preocuparse?

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los investigadores informan de los datos de vigilancia que registran los casos de síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico (MIS-C) entre aquellos de 12 a 20 años que habían recibido al menos una dosis de la vacuna COVID-19 durante los primeros nueve meses del programa de vacunación COVID-19 de los Estados Unidos, según publican en la revista 'The Lancet Child & Adolescent Health'.

Durante el periodo de nueve meses, más de 21 millones de niños y adolescentes de este grupo de edad recibieron al menos una dosis de la vacuna COVID-19, y se identificaron un total de 21 casos de SMI-C, lo que sugiere que el SMI-C se produjo en uno de cada millón de individuos vacunados, lo que es sustancialmente inferior a las estimaciones anteriores de 200 casos por millón en individuos no vacunados infectados con SARS-CoV-2.

Seis casos identificados de SMI-C no tenían evidencia de infección por SARS-CoV-2, lo que sugiere que la tasa de casos sin evidencia de infección por SARS-CoV-2 fue de 0,3 casos por millón de personas vacunadas en este grupo de edad. Los autores subrayan que no pueden determinar si la vacuna contribuyó a estos raros casos, o si hubo otras razones para la enfermedad, como otras condiciones inflamatorias subyacentes no reconocidas.

Aunque no se dispone de un comparador directo, esta investigación descubrió que la tasa de casos de SRAG-C en niños y adolescentes de 12 a 20 años vacunados en Estados Unidos es sustancialmente inferior a las estimaciones publicadas anteriormente en personas de 12 a 20 años no vacunadas que se habían infectado con el SRAG-CoV-2 durante los meses de abril a junio de 2020.

La doctora Anna R. Yousaf, de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC9) resalta que estos resultados "sugieren que los casos de MIS-C tras la vacunación con COVID-19 son poco frecuentes y que la probabilidad de desarrollar MIS-C es mucho mayor en los niños que no están vacunados y reciben COVID-19".

El MIS-C, también conocido como síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico (PIM-TS), es una enfermedad rara asociada a la infección por el SARS-CoV-2 que se reconoció por primera vez en abril de 2020. Se cree es una reacción inmunitaria exagerada que se produce aproximadamente entre dos y seis semanas después de la infección por el SARS-CoV-2 en niños y adolescentes.

Los síntomas incluyen fiebre, sarpullido, enrojecimiento de los ojos y síntomas gastrointestinales (por ejemplo, diarrea, dolor de estómago, náuseas), y pueden conducir a un fallo multiorgánico.

Este estudio investigó los casos de MIS-C en niños y adolescentes de entre 12 y 20 años notificados durante los primeros nueve meses de implantación de la vacuna COVID-19 en Estados Unidos (del 14 de diciembre de 2020 al 31 de agosto de 2021). Un equipo de médicos especialistas y epidemiólogos examinó 47 informes de posible enfermedad MIS-C que se produjeron en una persona de 12 a 20 años en cualquier momento después de una dosis de la vacuna COVID-19.

De estos 47 informes, 21 se ajustaban a los criterios de MIS-C de los CDC. Estos se separaron en aquellos con y sin evidencia de una infección pasada o reciente de SARS-CoV-2 a partir de pruebas de laboratorio.

De los 21 casos de SMI-C, 15 tenían pruebas de infección por SARS-CoV-2 pasada o reciente, mientras que seis no las tenían. Más de 21 millones de niños y adolescentes de entre 12 y 20 años habían recibido una o más dosis de la vacuna COVID-19, lo que supone un caso notificado por cada millón de personas vacunadas en este grupo de edad. La tasa de notificación de SMI-C para aquellos sin evidencia de infección por SARS-CoV-2 fue de 0,3 casos por cada millón de individuos vacunados.

Los autores subrayan que no pueden determinar si la vacunación contribuyó a la enfermedad MIS-C en estos raros casos. Como se identificó por primera vez durante la pandemia, no existe una tasa de referencia de enfermedades inflamatorias en niños y adolescentes con una causa no identificada para estimar un número de referencia de casos que se espera que se produzcan en cualquier periodo de nueve meses, independientemente de la infección por COVID-19 o de la vacunación. Es posible que algunos de los casos identificados tuvieran otras afecciones inflamatorias no reconocidas que coincidieran con la vacunación.

De los 15 individuos con infección pasada por el SARS-CoV-2, a tres se les diagnosticó CIM fuera del plazo típico de dos a seis semanas (14-42 días) en el que es más probable que se produzca la enfermedad posterior de CIM. En estos tres casos, apareció 105 días, 191 días y 238 días después de la prueba positiva del SARS-CoV-2. Los 21 individuos fueron hospitalizados, 12 de ellos ingresaron en una unidad de cuidados intensivos y todos fueron dados de alta. La mediana de edad era de 16 años; 13 eran hombres y 8 mujeres.

Todos los pacientes con MIS-C en el estudio recibieron la vacuna COVID-19 (BNT162b2) de Pfizer-BioNTech. Once recibieron una dosis y 10 recibieron dos dosis de la vacuna antes de la aparición de la enfermedad MIS-C. La mediana del tiempo transcurrido desde la dosis hasta la hospitalización fue de ocho días para los que habían recibido una dosis de la vacuna y de cinco días para los que habían recibido dos.

Los autores señalan algunas limitaciones adicionales de su estudio, como que es posible que algunos de los casos identificados de MIS-C tuvieran otra enfermedad inflamatoria con síntomas similares, ya que no existe una prueba definitiva para diagnosticar el MIS-C.

Dado que las pruebas de laboratorio para COVID-19, incluidas las pruebas de anticuerpos, son imperfectas, es posible que algunos casos se hayan clasificado erróneamente. señalan.

Los niños a menudo experimentan una infección leve o asintomática, y las infecciones más leves pueden tener menos probabilidades de generar anticuerpos, lo que puede dar lugar a que no se detecten las infecciones anteriores. También es posible que no todos los casos de CIM después de la vacunación se hayan notificado en el sistema de vigilancia, lo que podría dar lugar a que el número de casos no se comunique.

En un comentario vinculado, la autora principal, la doctora Mary Beth Son, del Hospital Infantil de Boston, que no participó en el estudio, afirma que "los resultados son, en general, bastante tranquilizadores. Los informes de SMI-C después de la vacunación con COVID-19 sólo se produjeron en 1 de cada millón de personas de entre 12 y 20 años que recibieron una o más dosis de la vacuna COVID-19, y 15 (71%) de los 21 individuos con SMI-C tenían pruebas de laboratorio de una infección previa por SARS-CoV-2, lo que hace dudar de su atribución".

Destaca que "este oportuno informe es de especial interés para los proveedores de atención sanitaria, los científicos y los responsables políticos, dada la actual y amplia transmisión de la variante omicron (B.1.1.529). Mientras la pandemia sigue desafiando a nuestra comunidad mundial y persiste el intenso escrutinio de las vacunas contra el COVID-19, el informe de Yousaf y sus colegas es una adición bienvenida a la creciente literatura que apoya la seguridad y eficacia de la vacunación contra el CoV-2 del SARS".