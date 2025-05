Este simple hábito reduce el riesgo de trastornos mentales en adolescentes

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La prevalencia de problemas de salud mental entre niños y adolescentes ha aumentado drásticamente en todo el mundo, y se cree que una mayor vulnerabilidad al estrés explica parcialmente este aumento, señalan los investigadores.

Se ha sugerido que la actividad física es crucial para desarrollar resiliencia ante el estrés y reducir el riesgo de enfermedades mentales en la infancia. Sin embargo, no está claro si existen momentos en los que podría ser más beneficiosa.

BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA TEMPRANA EN LA PREVENCIÓN DE TRASTORNOS MENTALES

La actividad física en la primera infancia, especialmente la participación en deportes organizados, puede prevenir varios trastornos de salud mental en la infancia posterior y la adolescencia, según sugiere una investigación de la Universidad de Linköping, en Suecia; publicada en el 'British Journal of Sports Medicine'.

No obstante, parece haber claras diferencias sexuales en los efectos protectores observados, dependiendo de la condición, indican los resultados.

Para intentar averiguar los beneficios, los investigadores se basaron en el estudio ABIS (All Babies in Southeast Sweden), que incluye datos representativos a nivel nacional recopilados de 17.055 familias con niños nacidos entre el 1 de octubre de 1997 y el 1 de octubre de 1999 en el sudeste de Suecia.

En total, se incluyeron en el estudio 16.365 niños desde su nacimiento, de los cuales 7.880 (48%) eran niñas y 8.485 (52%) eran niños. Los padres informaron sobre los niveles de actividad física de sus hijos, la cantidad de tiempo que pasaban al aire libre y cualquier participación en deportes organizados a las edades de 5, 8 y 11 años. Uno de cada cuatro niños experimentó un evento traumático antes de los 5 años y casi el 30% lo había hecho antes de los 10 años.

Se monitoreó su salud mental hasta los 18 años, con diagnósticos confirmados de salud mental obtenidos de un registro nacional. En total, 1353 participantes (15%) fueron diagnosticados con al menos un problema de salud mental durante la infancia, mientras que el 4% tenía tres o más diagnósticos de este tipo.

DIFERENCIAS DE GÉNERO EN LOS EFECTOS PROTECTORES DE LA ACTIVIDAD FÍSICA

El análisis de todos los datos mostró que los niveles de actividad física cayeron de un promedio diario de poco más de 4 horas a 2,5 horas entre los 5 y los 11 años de edad. La cantidad diaria de actividad física a los 11 años se asoció con un riesgo 12% menor de ser diagnosticado con algún trastorno mental antes de los 18 años por cada hora adicional de actividad física.

Sin embargo, se observaron diferencias de género en el nivel de protección asociado. Por ejemplo, la actividad física se asoció con un 30 % menos de riesgo de cualquier problema de salud mental en los niños a los 11 años, pero no en las niñas, tras ajustar por la educación de las madres, el uso de medicamentos para la salud mental, los eventos vitales adversos y el sexo.

Cuando se analizó la incidencia de afecciones específicas de salud mental en relación con los niveles de actividad física diaria, el riesgo de depresión entre las niñas era un 18% menor, pero un 29% menor entre los niños a la edad de 11 años.

Los efectos parecieron comenzar temprano, al menos en los niños. El riesgo de depresión fue un 19% menor a los 5 años y un 23% menor a los 8 en los niños, pero no en las niñas. Y si bien el riesgo de ansiedad disminuyó drásticamente tanto a los 5 años (un 21% menor) como a los 11 años (un 39% menor) en los niños, no se observaron tales efectos en las niñas. De manera similar, el riesgo de adicción era 34% menor a los 8 años y 35% menor a los 11 años entre los niños, pero no entre las niñas.

El tiempo pasado al aire libre no influyó, pero participar en deportes organizados a la edad de 11 años estuvo fuertemente asociado con menores riesgos de aparición por primera vez de cualquier trastorno de salud mental tanto entre los niños (23% menos) como entre las niñas (12% menos).

SE ASOCIÓ CON UNA REDUCCIÓN DEL 14% EN EL RIESGO DE ANSIEDAD

Al estratificar por condición específica, la participación en deportes organizados se asoció con un riesgo 35% menor de depresión entre los niños, pero sólo un riesgo 11% menor entre las niñas por cada hora semanal adicional de participación en ellos.

La participación en deportes organizados también se asoció con una reducción del 14% en el riesgo de ansiedad en las niñas y del 21% en los niños, así como con una reducción del 41 % en el riesgo de adicción en las niñas y del 30% en los niños. No influyó en el riesgo de trastornos alimentarios ni del sueño.

La actividad física puede influir en niños y niñas de diferentes maneras, incluyendo cambios mediados por diferentes niveles de hormonas sexuales. Sin embargo, estos efectos pueden ser directos (por ejemplo, al influir en la salud y el desarrollo cerebral) o indirectos (por ejemplo, al reducir la hiperactividad subclínica, más común en los niños), explican los investigadores.

"Además, pueden existir diferencias en las consecuencias fisiológicas (por ejemplo, variación en la intensidad de la actividad física) y experiencias psicológicas que estén relacionadas con el género y las normas culturales". Aunque abarca un período extenso, se trata de un estudio observacional, lo que impide extraer conclusiones definitivas sobre causa y efecto. El estudio también se basó en el recuerdo parental.

"Nuestros resultados respaldan la hipótesis de que el período justo antes y durante las primeras etapas de la pubertad podría representar un período sensible en el que [la actividad física] es clave para el desarrollo de la resiliencia y la resistencia", y el período entre los 10 y los 12 años representa una ventana de oportunidad crítica", sugieren los investigadores.

"Dado el dramático aumento de la prevalencia mundial de trastornos psiquiátricos entre niños y adolescentes, este estudio destaca la importancia de promover [la actividad física], particularmente a través de deportes organizados", concluyen.