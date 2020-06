Simón recuerda que ser del grupo sanguíneo 0 no protege frente al COVID-19, solo reduce el riesgo

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha recordado que tener el grupo sanguíneo 0 no "protege" frente al COVID-19, sino que simplemente reduce el riesgo de enfermar.

Un estudio internacional ha descrito que la vulnerabilidad de ciertas personas al desarrollo de formas clínicas graves en la infección por el virus SARS-COV-2, que genera el COVID-19, puede estar influenciada por sus características genéticas.

Según estos hallazgos, poseer el grupo sanguíneo O confiere un efecto protector frente al desarrollo de insuficiencia respiratoria (35% menos de riesgo). Mientras que tener el grupo sanguíneo A se asocia con un 50 por ciento más de riesgo de necesidad de apoyo respiratorio en caso de infección.

En rueda de prensa tras la reunión del Comité de Gestión Técnica del Coronavirus, el epidemiólogo ha reconocido no haber "tenido tiempo" para leer en detalle el trabajo, pero ha señalado que es un grupo de investigación "potente" por lo que los resultados "serán sólidos y fiables".

En cualquier caso, ha advertido sobre su interpretación: "Esto no quiere decir que los del grupo 0 estén protegidos frente al COVID-19. Quizá tengan menos probabilidad de enfermar pero pueden enfermar igual. Yo tengo grupo 0 y he tenido la enfermedad".

Por otra parte, Simón también ha comentado la 'Estrategia de Detección Precoz, Vigilancia y Control de Covid-19', publicada por el Ministerio de Sanidad este jueves, que establece que, de forma adicional, y con el objetivo de poder reducir la duración de la cuarentena, podría realizarse una PCR transcurridos 10 días del último contacto con el caso, pudiendo suspenderse la cuarentena en caso de resultado negativo.

El experto ha recordado que, según la última evidencia científica, "a partir de cierto momento deja de ser un virus transmisor, sobre todo en leves o asintomáticos" y en graves "un poquito de más". "Hemos llegado a la conclusión de que, no en todos pero sí en una parte importante de los contactos, se puede reducir el tiempo de cuarentena de 14 a 10", ha explicado, aunque con algunas condiciones, como no haber tenido síntomas en tres días. "Es un beneficio sustancial. Si se aplica correctamente no implica un incremento de riesgos", ha valorado.

Asimismo, ha comentado los test masivos realizados al 75 por ciento de la población de la ciudad madrileña de Torrejón de Ardoz, cuyos resultados han llegado esta mañana al Ministerio de Sanidad, según Simón. "Pueden aportar datos interesantes, fundamentalmente porque se ha hecho a un porcentaje de población alto. Los resultados pueden ser muy fiables", ha comentado.

De acuerdo con sus cifras, el 20 por ciento ha dado positivo, unos datos que Simón considera "esperables", pese a que presentan una incidencia de casi el doble con respecto al resto de la Comunidad de Madrid (11,2%, según el estudio de seroprevalencia del Instituto de Salud Carlos III). "No nos llama mucho la atención. Torrejón fue uno de los epicentros de la epidemia desde el inicio, con una curva epidémica más rápida, más tiempo con transmisión y una de las zonas más afectadas en Madrid. Es esperable que, en zonas concretas, pueda variar con respecto al total de España", ha concluido.