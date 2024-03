Sigue estos ejercicios fáciles para una buena rutina de sueño

MADRID, 6 Mar. (EDIZIONES) -

Son pocas las personas que tienen la suerte de descansar todo lo que necesitan. Y es que nuestro ritmo de vida actual nos lo impide en muchas ocasiones. Y no sólo una vida activa y el movimiento, el ejercicio, son fundamentales para gozar de salud. También es fundamental el descanso.

Así lo defiende en 'Más movimiento, menos sufrimiento' (Lunwerg) el fisioterapeuta Aleix Gusart (@tufisiotemueve). "Con el descanso dejamos que todos los desechos, las toxinas, que nuestro cuerpo las expulse. Entonces es algo súper importante y se tiene muy poco en cuenta. Es cuando regeneramos tejidos, por ejemplo", afirma en una entrevista con Infosalus

En líneas generales, dice que lo idóneo es descansar entre 7 o 9 horas. "Disfrutar de un descanso satisfactorio es fundamental para nuestro bienestar", subraya, y argumenta que el ritmo de vida y el estrés actuales son los mayores impedimentos que encontramos a día de hoy para un buen descanso, y para gozar de una rutina de sueño.

UNA HERRAMIENTA PARA ESTAR MÁS FUERTES

En el libro sostiene que "sin saberlo" estamos descuidando una de las herramientas más importantes que tenemos para sentirnos fuertes, activos y con energía, como lo es en su opinión el descanso. "Una descompensación en nuestro descanso puede provocar alteraciones en nuestro estado de ánimo, en nuestro metabolismo, y en la efectividad de nuestro sistema inmune", resalta en el libro.

Habla de mantener unos "ritmos circadianos saludables", de mantener una serie de rutinas para favorecer las horas de sueño, y que nuestro cuerpo "consiga ese descanso óptimo que tanto necesita":

- Mantener un horario de sueño regular, despertándonos y acostándonos siempre a la misma hora; incluso los fines de semana.

- Crear una rutina relajante a la hora de acostarse, como tomar un baño tibio, leer un libro, o escuchar música relajante.

- Tener una rutina diaria de ejercicio de fuerza o de resistencia.

- Exponernos a la luz natural durante el día.

- Evitar los dispositivos electrónicos al menos media hora antes de acostarnos.

- Evitar la luz azul de la casa y cambiar las bombillas por las de luz roja, que es más tenue.

- Asegurarse de que la habitación está a oscuras, fresca, y en silencio.

"En general, cada vez se descansa peor y nos lo impide el ritmo de vida actual. Pienso que el motivo principal es por la luz artificial. Tenemos un reloj interno que si te expones al sol, tu reloj biológico sabe que llega la noche y que tiene que segregar unas hormonas. Hoy en día, como estamos encerrados en las oficinas o en la escuela con luces artificiales se piensa nuestro cerebro que es día y por eso por la noche no se termina de descansar bien", subraya este fisioterapeuta.

Con ello, plantea una serie de ejercicios fáciles para lograr una buena rutina de sueño:

1. Sentado al estilo indio, con una mano apoyada en la rodilla contraria, y con la otra apoyada detrás de la cabeza y el codo doblado hacer unas 8-10 aperturas por cada lado.

2.- Estiramiento glúteo/cadera, 8-10 cada lado, y aguantar de 3 a 5 segundos.

3.- Hacer la cobra, estirado de piernas boca abajo y apoyado sobre las manos levantando el tronco, repetir de 2 a 4 veces y aguantar cada una de 10 a 30 segundos

EJERCICIO PARA EL DESCANSO

En último lugar, charlamos con Gusart la importancia del descanso con el ejercicio: "Hagas deporte o no es igual de importante el descanso. Si eres deportista prioriza más el descanso porque por la noche al final si has hecho deporte y has hecho micro roturas a los músculos, con el descanso se repara el daño muscular, las famosas agujetas, por ejemplo", subraya.

Descansar nos puede ayudar a prevenir lesiones, tal y como afirma igualmente, porque si por ejemplo eres deportista, puedes hacer daño a tus tejidos, y cuando se regeneren estos tejidos es gracias al descanso. "Entonces si no lo priorizas tendrás estos tejidos aún en recuperación, y si le metes caña tienes más elevadas las posibilidades de poderte lesionar", agrega.

A su vez, resalta que uno de los muchos beneficios de la actividad física es que mejora la calidad del sueño, tal y como subraya en su libro: "El ejercicio de fuerza y de resistencia contribuye a regular los ritmos circadianos del cuerpo, gracias a que aumenta la producción de melatonina, una hormona que ayuda a promover el sueño. El ejercicio también reduce los niveles de estrés, que ya sabemos que es uno de los principales factores que nos impide descansar con plenitud".

Eso sí, advierte de que el mejor momento del día para hacer deporte es a primera hora de la mañana, "así ya lo tenemos tachado de la lista nada más empezar el día", y además aconseja hacerlo en ese momento cuando los ritmos naturales del cuerpo están en su punto álgido. "Por el contrario, hacer ejercicio por la noche, cuando los ritmos naturales del cuerpo empiezan a disminuir puede interrumpir el sueño", agrega.