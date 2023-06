Sigue estos consejos si tu hijo va a tener un nuevo hermano: ¡dale tiempo, atención, y cariño!

MADRID, 7 Jun. (EDIZIONES) -

Es frecuente ante la llegada de un nuevo miembro a la familia la aparición de celos y de envidias, así como los cambios en el comportamiento, de los hijos. Se altera el día a día de la familia, pero es que además se está destronando a un hijo al que hasta ahora se le prestaban todas las atenciones, una situación no elegida y además nueva, y que no siempre para los padres es fácil de gestionar.

"Los niños se rigen por el pensamiento lógico, es decir, 'causa-efecto', y por ello es fácil que, a ojos del hermano mayor, el nuevo hermano sea aquel que le aparta del cariño de sus padres y le quita el tiempo que le dedicaban", subraya Carmen Esteban, psicóloga sanitaria y educativa especializada en la etapa perinatal, infantil, y en adolescencia, en 'Educar con paciencia' (Espasa).

Es más, esta especialista confiesa en una entrevista con Infosalus que, si realmente nos paramos a pensar, si se le dice a nuestro hijo que en 9 meses vas a tener un hermano, al que tu madre va a tener que prestarle un poco más de atención que a ti, al menos durante el primer año de vida, y al que le va a querer igual que a ti es normal que te sientas insegura o surjan miedos.

UNA EMOCIÓN "NORMAL Y ADAPTATIVA"

"Somos seres sociales. Nuestro instinto es social, por lo que es una emoción normal y adaptativa, y poco a poco debe aceptar la llegada de la nueva hermanita, pero como cualquier emoción se puede controlar o no, entonces si los celos y la envidia se descontrolan es necesario hacer un trabajo", defiende.

En este sentido, preguntamos a Carmen Esteban por qué tipo de actitudes son normales en este escenario y apunta que, en el corto plazo, y al principio es previsible que aparezcan los celos, o la envidia.

También es frecuente, según prosigue, que los niños quieran llamar la atención de sus padres porque de alguna forma se sienten desplazados y quieren recuperar esa atención. "Entonces ven que si su hermano llora y le hacen caso, el hermano tendrá conductas más infantiles porque así le harán caso. Llorar más de la cuenta, emplear un lenguaje más infantil, hacerse de nuevo pis en cama, pedir que les den de comer, pedir el colecho en la cama de los padres son otros comportamientos habituales", añade.

Eso sí, a su juicio, es importante diferenciar los celos que puedan presentarse en esta etapa de la envidia porque son dos emociones diferentes y que surgen porque el pequeño tiene miedo a perder a sus padres.

"Los celos y la envidia son emociones adaptativas y surgen en determinados momentos de la vida. La aparición de la emoción no podemos prevenirla, pero sí el descontrol de la misma, y que invada al niño y le genere sufrimiento. En este caso desde el primer momento, cuando se sepa que se está embarazada, comentarlo a los niños en privado porque muchas veces esperamos y lo decimos delante de toda la familia, o se enteran de rebote, y tienen que ser los padres los que lo comuniquen en un espacio privado", agrega.

CONSEJOS SOBRE LOS CELOS

Con ello, Esteban resalta que frente a una situación de celos es vital cuidar el espacio individual con el otro niño, aunque a nivel práctico sea complicado porque el bebé te ocupa mucho tiempo. Por otro lado, con el nacimiento de un nuevo hermano hacemos al que ya está mayor de lo que es, y considera esta psicóloga que, a veces, pecamos un poco de dejarlos demasiado autónomos.

"No tenemos que olvidar que siguen siendo niños y necesitan de nosotros. Es importantísimo dedicar tiempo a solas con el mayor y dar espacios en el fin de semana para estar con él, por ejemplo, llevarle al parque, jugar en casa solas, ver juntos una película que les guste, cuidar el espacio con los niños a solas", agrega.

Recomienda igualmente sacarle fotos de cuando era bebé porque también tenía esa atención y cuidados y se era así también cuando nació y llegó nuevo a la familia. A su vez, ve imprescindible el no dar el rol de hermano mayor, que se hace con buena intención pero que a veces hace más daño: "El ser mayor para él es ser malo porque ya no le cuidan sino que tiene que esperar, dejar todo, ya no le hacen tanto caso, y que los padres seamos conscientes de que los dos siguen siendo pequeños".

Evitar comparaciones entre hermanos porque aumenta más el sentimiento de competitividad, es otro de los consejos, y emplear frases del tipo 'tú dormías mejor que tu hermano' y esto genera un sentimiento de competitividad entre ellos, cuando en realidad no tienen que competir para ver quién es mejor.

Evitar comentarios que les hagan daño, como el decirles que están insoportables, que qué celos tienen, 'pareces un niño pequeño', porque, según argumenta Carmen Esteban, estos comentarios generan o refuerzan el sentimiento de rechazo del niño.

LAS COSAS EN EL FUTURO CAMBIARÁN

Considera igualmente la importancia de empatizar con el niño y explicarle que los padres también echan de menos cosas que antes tenían y ahora no, y que vean que no solo les pasa a ellos, y explicarles que es algo temporal, porque tú a un niño cuando le dices que va a tener un hermano verá que no hace nada y es muy importante explicarles que ser bebe es temporal y podrán jugar con ellos, ejemplos de otras familias que se conozcan, y para que vean que las cosas en el futuro cambiarán.

Igualmente, esta experta mantiene que cuando hace bien las cosas hacia su hermano esto se debe reforzar, 'qué bien se te da darle el biberón', 'qué bien que te has acordado de cogerle su chupete'; al mismo tiempo que el involucrarle en las tareas del día a día para que se sientan parte, '¿me quieres ayudar a preparar a tu hermano la papilla o a organizar la bolsa para el médico?'.

Al principio a lo mejor no se quieren acercar al niño, y no le hacen ni caso, según apunta Carmen Esteban, por lo que aconseja el darles los tiempos que necesiten: "No los tienen que querer de golpe y para ellos es un desconocido al principio, por lo que se deben respetar los tiempos".