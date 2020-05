Los 3 signos que deben hacerte sospechar de que se ha roto tu prótesis mamaria

MADRID, 20 May. (EDIZIONES) -

Las prótesis mamarias tienen fecha de caducidad y, por eso los expertos recomiendan a las mujeres que las portan el acudir periódicamente a sus revisiones. En principio, que se rompa una prótesis no puede suponer un gran problema en urgencia de primerísima instancia, si bien tampoco hay que dejarlo correr en el tiempo.

Por regla general, a partir de los 10 años las prótesis mamarias empiezan a sufrir fatiga o envejecimiento del material que las compone, según asegura la doctora Isabel de Benito Molina, presidenta en funciones de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (SECPRE) en una entrevista con Infosalus.

"Las prótesis mamarias no son para toda la vida, tienen una vida limitada. Cuando empezamos a ver problemas clínicos o desgastes radiológicos, es el momento ideal para cambiarlas, antes de que se rompan", resalta la experta.

No obstante, no siempre es posible adelantarse y los implantes mamarios pueden romperse. ¿Cómo saber que esto se ha producido? La doctora De Benito explica que, en ocasiones, cuando una prótesis mamaria se rompe provoca una deformidad del pecho, o a veces puede provocar un endurecimiento con el tiempo. "Hay pacientes que lo que notan es una diferencia o una asimetría entre una mama y otra, pero en la mayoría de los casos, la rotura de un implante mamario no da al principio ningún síntoma, por eso los cirujanos insistimos tanto en la revisión anual de los implantes mediante la historia clínica y las pruebas de imagen", remarca.

En concreto, la especialista en Cirugía Plástica, Reparadora y Estética señala que los implantes mamarios pueden romperse por traumatismos repetidos, o por defectos de fabricación, pero normalmente se estropean con el tiempo por la fatiga del material con el que están hechos.

"Todos los implantes van a romperse con el tiempo. El implante es un dispositivo que tiene una vida media y que, a partir de los 10 años debe revisarse con pruebas de imagen, como la resonancia magnética y la ecografía. El 100 % de los implantes se van a romper. No podemos precisar exactamente cuándo, pero hay que saber que aproximadamente el 6 % de los implantes globalmente se rompen en los 10 primeros años de vida", mantiene la experta de SECPRE.

Así con todo, la presidenta en funciones de esta sociedad científica sostiene que, una vez que se ha detectado que un implante mamario está roto, naturalmente, hay que reemplazarlo. "Esto no supone una urgencia quirúrgica, pero no debe demorarse. En los siguientes meses de detectar la rotura del implante deberemos proceder a extraerlo, y cambiarlo por uno nuevo", añade.

¿PUEDE SER PELIGROSO EL TENER ROTA LA PRÓTESIS MAMARIA?

En este contexto, la experta mantiene que si permanece rota durante mucho tiempo la prótesis mamaria es probable que, aunque sea de la máxima calidad, y la silicona sea altamente cohesiva, es posible que las células corporales empiecen a fagocitar el material y a distribuirlo por el resto del organismo.

"Las prótesis actuales son muy seguras y ello hace que cuando un implante se rompe podamos tener un margen de tiempo para poder cambiarlo, sin que sea una urgencia. Por eso, es tan importante saber que una mujer portadora de implantes se someta a revisiones periódicas, generalmente anuales, y de forma obligatoria, para poder detectar cualquier problema que pueda existir", mantiene la presidenta en funciones de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética.

Además, subraya que en la gran mayoría de casos se puede volver a colocar otra prótesis en el lugar que ocupaban las antiguas rotas, aunque para hacerlo, primero hay que proceder a una limpieza quirúrgica exhaustiva del bolsillo que las alberga, y a veces, en ocasiones, también habrá que extraer o quitar la cápsula que rodeaba a los antiguos implantes. "Generalmente no hay que esperar tiempo para volver a poner otros implantes, se hace en el mismo acto", apunta la doctora De Benito.

¿A PARTIR DE QUÉ EDAD SE PUEDEN COLOCAR LAS PRÓTESIS MAMARIAS?

Finalmente, la presidenta en funciones de la SECPRE recuerda que las prótesis mamarias suelen colocarse cuando el desarrollo normal de la mama haya finalizado, y esto sucede alrededor de los 16 años, aunque según afirma, en ocasiones hay circunstancias que aconsejan utilizar un implante antes, por problemas derivados de anomalías en el desarrollo mamario. "Eso no quiere decir que, en general, aconsejemos, por motivos de madurez, esperar a los 18 años para proceder a un aumento mamario. Cada caso debe valorarse individualmente", mantiene la especialista.

Eso sí, la experta advierte de que los implantes mamarios están contraindicados cuando exista intolerancia al material de que están compuestas las prótesis y, en algunos casos de enfermedades de origen inmunológico. "En general, un implante mamario puede colocarse a casi todas las mujeres", apostilla De Benito.

Así con todo, la presidenta en funciones de la SECPRE resalta que es "muy importante" el operarse con un cirujano plástico debidamente titulado, y todos los miembros de su sociedad científica lo son. "Es muy importante intervenirse con adecuadas medidas de seguridad, desconfié de ofertas y de promociones en cirugía. Los procedimientos de cirugía mamaria tienen unos costes, por debajo de los cuales, se ve comprometida la seguridad del paciente. Revise sus implantes con su cirujano, en los plazos que se le indique", concluye.