Siete muertos y 40 aislados en una residencia de ancianos en Moratalaz

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Siete personas mayores han fallecido en los últimos días, cuatro en hospital y tres en el centro, confirmados o con síntomas de coronavirus, y otros 40 están aisladas en una residencia Albertia, situada en el madrileño distrito de Moratalaz y donde viven 240 personas, han informado a Europa Press fuentes del geriátrico.

Concretamente, los cuatros residentes muertos confirmados por Covid-19 son los que han fallecieron en el hospital y los tres con síntomas son los fallecidos en el centro, ya que no les han podido realizar la prueba porque no han llegado los test. Actualmente hay 40 residentes aislados por precaución "al aplicarles medidas más estrictas a los que marca el protocolo". De ellas, ninguna con test realizados, 15 tienen síntomas muy evidentes de coronavirus.

Asimismo, de los 160 trabajadores del geriátrico privado, 25 están de baja o aislamiento en su casa, por lo que la residencia ha incorporado algunos empleados más y hoy se han incorporado una decena de personas asistenciales, confirman desde la residencia.

Respecto al material, han indicado que están "bastante cubiertos" de equipos de protección individual porque llegó una importante partida el mes pasado. Además, apuntan que cuentan con concentradores de oxígeno para todos los residentes que lo necesitan.

FAMILIARES PIDEN TEST Y MÁS RESPIRADORES

En cambio, algunos familiares se quejan de falta de medios y respuestas. Uno de ellos, Laura, que tiene a su padre de 87 años en este geriátrico, pide que se realicen test para todos los internos y que desinfecten las instalaciones. Tampoco conocen, porque desde el fin de semana no pueden entrar a ver a sus familiares, si se cumplen los protocolos y aíslan a los infectados de los que no lo están.

"A la residencia les han dicho que no pueden llevar a los mayores al hospital y por eso nos dan la posibilidad de llevarnos a los familiares a casa. Pero no sabemos si esto es más seguro o no", ha contado este familiar a Europa Press, que se quejan de que la residencia no está perfectamente medicalizada, ya que no cuentan no con respiradores para todos. "Les dan oxígeno y morfina para controlarles y poco más", reprocha.

Por su parte, Mercedes, que también tiene a su madre de 96 años en la Albertia de Moratalaz, ha explicado a Europa Press que casi toda la primera planta está infectada y que la cuarta planta también presenta muchos casos. También se queja, además de la falta de respiradores y de medidas de protección sanitaria, de que uno de los dos médicos ha enfermado de coronavirus, además de otros trabajadores.

"Tienen solo cuatro unidades de oxígeno y les están diciendo desde el Hospital Gregorio Marañón que si se ponen muy malitos, que les den morfina y antibióticos. Les están dejando morir sin más. Los viejos ya no cuentan nada. No viene nadie a ayudarles. Los familiares estamos desesperados", se ha quejado.

Mercedes también ha pedido que les realicen pruebas a todos los internos para saber quién tiene coronavirus y poder separarles del resto mejor. "Pero claro, no hay pruebas para todos. Y es que con tantos test que han hecho a políticos, sus amigos y familiares, ya no los hay para los demás", ha denunciado.