"Si comparamos el coronavirus con la gripe es para darle la importancia que tiene"

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La comparación del coronavirus Covid-19 con la gripe se realiza para "darle la relevancia que tiene", ya que "los grupos de riesgo son similares y los síntomas también", por lo que el símil es útil "para dimensionar el problema como realmente es y no para quitarle importancia", según ha expresado el virólogo Juan Ayllón, experto en gripe, durante el foro de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS).

"Si como sociedad sabemos lidiar con gripe, también debemos saber lidiar con este coronavirus, sin pánico, simplemente estando alerta", ha expresado, pues "es importante no banalizar ni sembrar el pánico, sino equilibrar", ha añadido.

En este sentido, el experto ha explicado que, clínicamente, el Covid-19 presenta similitudes con la gripe de 2009 y que, además, se puede expandir "más que otros coronavirus como el SARS y el MERS", por lo que "hay muchos escenarios posibles".

Asimismo, ha resaltado que "no se pueden hace predicciones" en cuanto a si el coronavirus "ha venido para quedarse". Por ejemplo, con la gripe de 2009, en un principio, "tampoco se sabía su posterior evolución" y, finalmente, "desplazó a un tipo de gripe". Por ello, ha resaltado que "lo primero es contenerlo para que no se acumule el número de casos".

Por su parte, la directora general de Salud Pública, Pilar Aparicio, ha expresado que las medidas de contención responden a la preocupación por que "el virus se establezca en la sociedad, añadiéndose al catálogo de enfermedades". En este sentido, ha resaltado que, como en otras enfermedades, como la gripe, "se hace lo posible por eliminarla y controlar los daños". Asimismo, según ha añadido, a Sanidad también le preocupa "el aumento del número de casos y de comunidades implicadas, así como los casos de los que se desconoce el origen".

No obstante, ha asegurado que los casos asintomáticos "no son el foco ahora mismo", pues, tal y como se observó en el crucero 'Diamond', "muchos de los casos fueron asintomáticos y se vio que su papel en el contagio no fue relevante".

Así, a día de hoy, según Aparicio, "no hay otras medidas más allá de la contención". Lo importante, a su juicio, es "detectar los casos de manera precoz y los contactos del mismo y, cuando la OMS eleva el riesgo, es por esta acción preventiva". En este sentido, ha resaltado que "las medidas deben ser efectivas, no efectistas".

DESDE LA OMS RECOMIENDAN MEDIDAS "PROPORCIONADAS"

Por otro lado, en el foro también ha estado presente la directora de Relaciones Públicas del Programa de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Europa, Cristiana Salvi. La experta ha aclarado que la OMS no ha aconsejado restricciones de viaje y comercio porque consideran que esta medida "puede quitar recursos a la hora de encontrar casos".

"Los países evalúan su riesgo en función de su contexto y lo respetamos, pero no hay que perder de vista que estas medidas tienen un impacto socioeconómico importante". Por ello, "no conviene perder de vista que deben ser medidas justas, proporcionadas, que limiten ese impacto".

En cuanto a la propagación en Italia, Salvi ha expresado que "la dificultad fue que no se pudo encontrar al paciente cero. No obstante, esperan ver "efectos en las medidas de contención".

En cuanto a los tests diagnósticos, el miembro de la Junta directiva de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), Julio García Rodríguez, ha afirmado que "son seguros y fiables" y que "se han puesto en marcha en tiempo récord". No obstante, "son tests incómodos porque son complejos de incorporar a un laboratorio de microbiología".

EL COVID-19 MUTA MENOS QUE LA GRIPE

En concreto, ha explicado que el Covid-19 es un virus de ARN, esto es, que tiene más capacidad de mutación que los de ADN, aunque "la gripe muta más". Por tanto, "si ha venido para quedarse, puede ser más fácil de controlar que la gripe porque no muta tanto como esta". Ha abundado que "lo bueno es que existen experiencias previas con las enfermedades respiratorias del SARS y el MERS, ya se sabía qué otros medicamentos funcionaban; por lo que no se ha empezado de cero".

Por su parte, la coordinadora de enfermería del grupo de expertos de actuación ante el coronavirus del Ministerio de Sanidad, Guadalupe Fontán, ha recordado los síntomas, que pasan por el malestar general, la inefección nasal, dificultad para respirar, fiebre o dolor muscular.

Asimismo, ha añadido las personas sanas no deben usar mascarillas, pues solo debería usarlas la población de riesgo, como pacientes trasplantados o inmunodeprimidos, porque, además de agotar recursos, "usar la mascarilla de forma indiscriminada por la calle no sirve para nada", ha explicado.

"Cuando se pide a un paciente que se ponga la mascarilla, lo que se busca es evitar la dispersión a través de las gota si se sospecha en ese momento, por lo que una persona sana no tiene por qué llevar mascarilla para protegerse; se están mal utilizando", ha sentenciado.

Asimismo, en cuanto a los casos de reinfección detectados en China, los expertos han pedido cautela. "Este hecho hay que cogerlo con todos los alfileres del mundo, porque son solo algunos casos y pueden influir muchos factores", ha argumentado García.

Según han detallado, puede ocurrir que la prueba final antes de dar el alta haya fallado y dé negativo mientras estos pacientes seguían siendo positivos. De igual forma, la prueba diagnóstica puede dar "falsos positivos" porque es "extremadamente sensible". No obstante, de momento, es algo "a estudiar". En este sentido, han recordado que, desde Sanidad, se recomienda repetir la prueba si esta da negativa pero se trata de un paciente "con alta sospecha".