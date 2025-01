El 'sharenting': ¿estás comprometiendo la privacidad y la salud de tus hijos por likes?

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

Liverpool Hope University, Liverpool, Reino Unido Un estudio realizado a 10 madres influyentes británicas sugiere que las influencers suelen compartir deliberadamente fotos de sus hijos en Instagram, con una gran confianza en la seguridad de hacerlo. Katherine Baxter, de la Liverpool Hope University (Reino Unido), y Barbara Czarnecka, de la London South Bank University (Reino Unido), presentan estos hallazgos en la revista 'PLOS One'.

Con el auge de los influencers en las redes sociales, la popularidad de muchos de los que comparten imágenes de sus hijos (el 'sharenting) ha suscitado inquietudes sobre si estas acciones comprometen los derechos de privacidad de los niños. El sharenting se ha relacionado con una serie de posibles daños para los niños, como futuros impactos psicológicos, acoso y acceso a información personal a pedófilos.

Sin embargo, se sabe poco sobre el grado en que se produce el sharenting, y la mayoría de los estudios sobre influencers que son madres se han basado en encuestas sobre sus hábitos de publicación sin examinar sus prácticas reales. Para abordar esa brecha, Baxter y Czarnecka encuestaron a 10 influencers británicas que son madres, cada una con más de 10.000 seguidores en Instagram, y analizaron 5.253 de sus publicaciones realizadas entre agosto de 2020 y julio de 2021.

Más del 75 por ciento de las publicaciones incluían niños y, de ellos, el 46,4 por ciento incluía patrocinios y anuncios de productos, lo que sugiere que las imágenes de niños suelen usarse para obtener beneficios económicos. Las publicaciones que mostraban a niños con imágenes o texto que contenían información embarazosa, íntima o reveladora eran relativamente raras (un 11,5 por ciento). Cabe destacar que el hecho de que una publicación incluyera o no a niños no guardaba relación con la cantidad de "me gusta" que recibía.

Estudios previos han sugerido la existencia de una "paradoja de la privacidad", en la que las preocupaciones expresadas por las personas sobre la privacidad en línea no se alinean con su comportamiento de publicación. En este estudio, los participantes tendían a expresar una fuerte confianza en la seguridad de publicar en Instagram e informaron que eran indiferentes o estaban dispuestos a participar en el sharenting, lo que sugiere que podrían publicar deliberadamente las fotos de sus hijos. Esta aparente falta de preocupación no respalda la paradoja de la privacidad.

Los investigadores señalan que se necesitarán estudios más amplios para confirmar sus hallazgos y profundizar en el conocimiento. Mientras tanto, piden que se aprueben nuevas leyes para proteger a los niños en línea, como, por ejemplo, la prohibición del sharenting o el bloqueo automático de imágenes de niños en las redes sociales.

"Las influencers que se dedican a la maternidad compartieron imágenes de sus hijos en más del 75% de las 5.253 publicaciones analizadas, y solo el 11,5% contenía contenido embarazoso, íntimo o revelador. Estas influencers expresaron una gran confianza en la seguridad en línea en Instagram y mostraron indiferencia o disposición hacia el sharenting, lo que indica que compartir imágenes de sus hijos puede ser una estrategia deliberada en lugar de un acto accidental", concluyen.

Estos riesgos incluyen:

Impactos psicológicos futuros: Los niños pueden enfrentar consecuencias emocionales o psicológicas al ver sus imágenes expuestas en línea, especialmente si no comprenden las implicaciones de la privacidad a una edad temprana.

Acoso: Las imágenes compartidas pueden ser usadas para el acoso en línea, exponiendo a los niños a comentarios malintencionados o incluso a la creación de contenido dañino.

Exposición a pedófilos: Publicar fotos de los niños aumenta el riesgo de que estos se encuentren en manos de personas malintencionadas, incluidos pedófilos, que pueden usar las imágenes para fines inapropiados.

Violación de la privacidad : Los niños no tienen control sobre la información que se comparte de ellos en línea, lo que puede afectar sus derechos de privacidad en el futuro.

Exposición a riesgos de explotación comercial : Las publicaciones patrocinadas que involucran a los niños pueden llevar a una explotación económica de su imagen, ya que las imágenes se utilizan con fines comerciales para obtener beneficios a través de publicidad o productos.

Posibles consecuencias a largo plazo : Las imágenes que se comparten en las redes sociales hoy en día podrían tener implicaciones en el futuro del niño, desde la manipulación de su imagen hasta efectos en su reputación cuando crezca.