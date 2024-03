¿Cómo serán los próximos cribados de cáncer colorrectal en heces?

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de más de 21.000 pacientes de riesgo promedio en 186 sitios de Estados Unidos, dirigido por el científico investigador del Instituto Regenstrief y la Facultad de Medicina de la Universidad de Indiana (Estados Unidos), Thomas Imperiale, ha descubierto que la próxima generación de detección de cáncer colorrectal con ADN en heces y múltiples objetivos La prueba detecta el 94 por ciento de los cánceres colorrectales.

Esta prueba tiene el mejor rendimiento para la detección tanto de cáncer colorrectal como de pólipos precancerosos avanzados que cualquier prueba de detección de cáncer colorrectal no invasiva. Los resultados del estudio se publican en el 'New England Journal of Medicine'.

"Descubrimos que la prueba de ADN en heces de próxima generación tenía un buen equilibrio entre sensibilidad (detección de enfermedades) y especificidad (bajos resultados falsos positivos). En comparación con la prueba inmunoquímica fecal (FIT), la prueba de próxima generación tuvo una sensibilidad superior tanto para el cáncer colorrectal como para las polis precancerosas avanzadas, especialmente el subgrupo de pólipos avanzados que contienen displasia de alto grado", explica Imperiale.

"Y aunque no se hizo una comparación directa entre la versión actual de la prueba y esta versión más nueva, los valores numéricos de sensibilidad fueron los mismos o en realidad un poco mejores para la prueba de próxima generación y la especificidad fue aproximadamente un 30 por ciento mejor con esta nueva versión de la prueba, con significativamente menos falsos positivos en comparación (indirectamente) con la versión actual".

Los participantes asintomáticos, hombres y mujeres del estudio, de 40 años o más, eran una población diversa generalmente representativa de las características demográficas raciales y étnicas de las personas en los Estados Unidos elegibles para la detección del cáncer colorrectal.

La prueba de ADN en heces de múltiples objetivos de próxima generación, que incluye nuevos biomarcadores, superó a la prueba FIT más comúnmente utilizada en la detección de cánceres y fue más sensible para detectar lesiones precancerosas avanzadas en el colon. Sin embargo, la prueba FIT tuvo una tasa general de falsos positivos más baja. Para los pacientes sin pólipos de ningún tipo, ambas pruebas tuvieron una tasa de falsos positivos del 5 por ciento.

Cabe matizar que tanto la prueba FIT como la de ADN en heces de objetivos múltiples requieren que se envíe una sola muestra de heces a un laboratorio para su análisis. La FIT se administra anualmente y la prueba de ADN en heces generalmente se utiliza a intervalos de tres años. "Si bien nuestro estudio establece una sensibilidad superior de la prueba de ADN en heces de próxima generación para FIT, no indica qué modalidad de detección es "mejor" para un paciente en particular. Esto debe discutirse en una conversación entre el médico y el paciente que explore varios factores, incluido el riesgo de enfermedad y la probabilidad de que el paciente complete la prueba elegida, entre otros factores", añade el investigador.

Pese a ello, el trabajo describe que los mejores candidatos para esta prueba son personas de riesgo promedio de 45 a 60 a 65 años, que carecen de condiciones que aumenten las posibilidades de cáncer colorrectal, incluidos antecedentes personales de enfermedad inflamatoria intestinal, cáncer colorrectal previo o pólipos precancerosos y una fuerte historia familiar de cáncer colorrectal. Un historial familiar fuerte se define como dos parientes de primer grado (padre, hermano, hijo) con cáncer colorrectal o un único pariente de primer grado con cáncer colorrectal diagnosticado antes de los 60 años.