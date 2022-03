Ser optimista mejora el bienestar emocional

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una nueva investigación ha comprobado que el optimismo puede promover el bienestar emocional al limitar la frecuencia con la que se experimentan situaciones estresantes, por lo que sería útil identificar los factores psicosociales que pudieran servir como objetivos de tratamiento para promover una vida más larga y con buena salud, según publican sus autores en 'Journals of Gerontology, Series B: Psychological Sciences and Social Sciences'.

Señalan que cada vez hay más pruebas de la relación entre el optimismo y el envejecimiento saludable, pero no está claro cómo influye el optimismo en la salud.

Cuando se trata de hacer frente a los factores de estrés cotidianos, como las tareas domésticas o las discusiones con otras personas, un nuevo estudio ha descubierto que ser más o menos optimista no supuso una diferencia en la forma en que los hombres mayores reaccionaron emocionalmente o se recuperaron de estos factores de estrés.

Sin embargo, el optimismo pareció promover el bienestar emocional al limitar la frecuencia con la que los hombres mayores experimentan situaciones estresantes o al cambiar la forma en que interpretan las situaciones como estresantes.

"Este estudio pone a prueba una posible explicación, evaluando si las personas más optimistas manejan el estrés diario de manera más constructiva y, por lo tanto, disfrutan de un mejor bienestar emocional", destaca la autora correspondiente Lewina Lee, psicóloga clínica del Centro Nacional para el Trastorno de Estrés Postraumático en el Sistema de Salud de VA Boston y profesora asistente de psiquiatría en la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston, en Estados Unidos.

Los investigadores siguieron a 233 hombres mayores que primero completaron un cuestionario de optimismo; 14 años más tarde, informaron de los factores de estrés diarios junto con los estados de ánimo positivos y negativos en ocho noches consecutivas hasta tres veces en un período de ocho años.

Así, descubrieron que los hombres más optimistas no sólo informaron de un menor estado de ánimo negativo, sino también de un mayor estado de ánimo positivo (más allá de simplemente no sentirse negativo). También declararon tener menos factores de estrés, lo que no estaba relacionado con su mayor estado de ánimo positivo, pero explicaba sus menores niveles de estado de ánimo negativo.

Aunque los estudios apoyan cada vez más la idea de que el optimismo es un recurso que puede promover la buena salud y la longevidad, sabemos muy poco sobre los mecanismos subyacentes.

"Por otro lado, se sabe que el estrés tiene un impacto negativo en nuestra salud. Al observar si las personas optimistas manejan los factores estresantes del día a día de forma diferente, nuestros hallazgos se suman al conocimiento sobre cómo el optimismo puede promover la buena salud a medida que las personas envejecen", dice Lee.