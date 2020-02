Ser bilingüe podría retrasar la aparición de los síntomas del Alzheimer

Publicado 14/02/2020 18:37:20 CET

Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de York (Estados Unidos) ha proporcionado nuevas pruebas de que ser bilingüe puede retrasar los síntomas de la demencia y, por consiguiente, retrasar la edad de aparición de la enfermedad de Alzheimer en los pacientes de edad avanzada.

El Alzheimer es la forma más común de demencia, constituyendo entre el 60 y el 70 por ciento de los casos de demencia. De todas las actividades con beneficios neuroplásticos, el uso del lenguaje es el más sostenido, consumiendo la mayor proporción de tiempo en un día. También activa regiones de todo el cerebro.

Aunque el bilingüismo retrasa la aparición de los síntomas una vez diagnosticado, el progreso a la enfermedad de Alzheimer en toda regla es mucho más rápido en las personas bilingües que en las monolingües porque la enfermedad es en realidad más grave.

"Imaginen sacos de arena que retienen las compuertas de un río. En algún momento el río va a ganar. La reserva cognitiva está frenando la inundación y en el momento en que se les diagnosticó un deterioro cognitivo leve ya tenían una patología sustancial, pero no había pruebas de ello porque eran capaces de funcionar gracias a la reserva cognitiva. Cuando ya no pueden hacer esto, las compuertas se lavan completamente, así que salen más rápido", explica Ellen Bialystok, autora principal del trabajo, que se ha publicado en la revista 'Journal of Alzheimer's Disease'.

En su investigación de cinco años, los investigadores siguieron a 158 pacientes a los que se les había diagnosticado un deterioro cognitivo leve. Para el estudio, clasificaron a las personas bilingües con una alta reserva cognitiva y a las personas monolingües con una baja reserva cognitiva.

Los pacientes fueron emparejados en edad, educación y nivel cognitivo en el momento del diagnóstico de deterioro cognitivo leve (DCL). El tiempo de conversión a Alzheimer para los bilingües, 1,8 años después del diagnóstico inicial, fue significativamente más rápido que para los monolingües, que tardaron 2,6 años. Esta diferencia sugiere que los pacientes bilingües tenían más neuropatología en el momento en que se les diagnosticó un deterioro cognitivo leve que los monolingües, a pesar de que presentaban el mismo nivel de función cognitiva.

Estos resultados contribuyen a la creciente evidencia que demuestra que los bilingües son más resistentes a la neurodegeneración que las personas que solo hablan un idioma. "Operan a un nivel más alto de funcionamiento debido a la reserva cognitiva, lo que significa que muchos de estos individuos serán independientes por más tiempo", argumenta Bialystok.