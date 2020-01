Las 'señales de seguridad' que disminuyen la ansiedad

Publicado 08/01/2020 12:28:29 CET

Una nueva técnica impulsada por investigadores del área de Psicología de la universidad de Yale (Estados Unidos) propone usar "señales de seguridad", como piezas musicales, ciertas personas o determinados objetos que representan la ausencia del miedo, para calmar la ansiedad y los trastornos relacionados con el estrés, siendo una alternativa a las terapias tradicionales.

Tanto en humanos como en ratones, un símbolo o un sonido que nunca antes se haya asociado con eventos adversos puede aliviar la ansiedad a través de una completa cadena cerebral como la que se activa en la terapia del comportamiento, según han escrito los investigadores en la publicación Proceedings of the 'National Academy of Sciences'.

"Combinar las terapias cognitivas habituales con antidepresivos puede ser altamente efectivo, pero una parte sustancial de la población no se beneficia lo suficiente, o los beneficios que experimentan no son a largo plazo", ha esgrimido la coautora del estudio, Dylan Gee.

Así, para al menos una de cada tres personas, hay eventos en la vida o situaciones que no tienen peligro real pero que pueden desencadenar un miedo incapacitante, y provocar ansiedad y trastornos relacionados con el estrés. Las terapias actuales, combinadas con fármacos, ayudan a en torno la mitad de las personas que sufren de ansiedad, pero millones de otros pacientes no encuentran alivio en estos tratamientos.

En este sentido, los investigadores estadounidenses observaron que cuando en la vida se desencadena un evento que produce miedo, el cerebro usa una señal de protección.

El planteamiento difiere de la terapia del comportamiento actual, que, lentamente, expone a los pacientes a la fuente de su miedo, como las arañas; hasta que el paciente aprende que no representan un miedo significativo y la ansiedad disminuye, "aunque esto no siempre es efectivo", señalan.

"Las terapias basadas en la exposición confían en la extinción del miedo y, aunque una memoria segura se forma durante el tratamiento, esta siempre compite con la memoria previa asociada al miedo", ha explicado Gee. "Esta competición hace que las terapias actuales estén sujetas a la recaída, pero nunca hay una memoria del miedo asociada a señales seguras", ha detallado.

ASOCIACIÓN DE FIGURAS

En este nuevo esudio, los sujetos estaban condicionados a asociar una figura con un estímulo que les produjera miedo, y una figura diferente con algo que no les produjera esta sensación. Las siluetas asociadas al miedo fueron presentadas a los sujetos por sí solas, y más tarde los sujetos vieron ambas, tanto las que les daban miedo como las que no, juntas.

Añadiendo lo segundo, las figuras que no daban miedo, esto es, las señales seguras, suprimieron el miedo de las personas en comparación con la respuesta que producía la silueta asociada sola.

Los estudios de las imágenes del cerebro en humanos y ratones presentadas con señales mostraron que, durante el experimento, se activaba una red neuronal diferente a la convencional terapia por exposición, sugiriendo que las señales seguras podrían ser una forma efectiva para mejorar las terapias actuales y, además, prolongar su efecto en el tiempo.