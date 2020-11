La SEN y Novartis impulsan en la 2ª edición de 'Brains4Brains'

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Neurología (SEN) y Novartis han anunciado el pistoletazo de salida de la 2ª edición del programa 'Brains4Brains', centrado en el desarrollo de soluciones innovadoras que puedan aplicarse en la práctica asistencial de los pacientes de enfermedades neurológicas complejas como la migraña, el Alzheimer o la Esclerosis Múltiple (EM).

"Este año, además de mantener las virtudes de la primera edición, se han añadido unas magníficas charlas, las B4B Talks, en las que ponentes de contrastada calidad comparten su experiencia directa en el proceso de la innovación, desde la idea hasta la creación de las primeras soluciones tecnológicas y su traslación a la práctica", ha SEÑALADO doctor Álvaro Sánchez Ferro, coordinador del Comité ad-hoc de Nuevas Tecnologías e Innovación de la SEN.

Con la participación de alrededor de 70 neurólogos a los que se brinda la oportunidad de convertirse en emprendedores, el propósito de 'Brains4Brains' es mejorar la calidad de vida de estas personas empleando la disrupción y las nuevas tecnologías.

Basado en metodologías de innovación, 'Brains4Brains' crea equipos multidisciplinares para elevar la calidad asistencial del actual sistema de salud, identificando necesidades clínicas no cubiertas en la gestión de los pacientes neurológicos y desarrollando soluciones diferenciales frente a las mismas.

Asimismo, el programa busca sensibilizar a los neurólogos sobre la necesidad de innovar en su práctica asistencial. Todos los especialistas interesados en el programa pueden inscribirse en el siguiente enlace: 'http://www.neurohouse.es/mentoring/brains4brains'.

El neurólogo ha indicado que el programa aplica métodos que se utilizan muy habitualmente por parte de startups tecnológicas, como las metodologías de Design Thinking, Lean Startup y Business Model Canvas. "Todas estas herramientas, que nacen en universidades tecnológicas de USA como Stanford y el MIT, se han integrado en un método muy ameno que ayuda al neurólogo a desarrollar una idea y a aprender a innovar", ha finalizado.

En esta línea, el Dr. David Ezpeleta Echávarri, secretario de la Junta Directiva y el Comité de Docencia y Acreditación de la SEN, ha explicado que, para la institución, respaldar este proyecto es más importante que nunca dado el contexto actual, marcado por la COVID-19, pero que la institución ya mantenía un compromiso claro con la digitalización y la innovación.

"Desde el principio del año, estamos trabajando en una plataforma de formación electrónica que ya está marcha y que se acaba de dar a conocer. Además, durante estos meses, y mirando al futuro, todos los proyectos digitales e innovadores se están acelerando. Contamos para ello con la ayuda de TecnoSEN -Comité ad-hoc de Nuevas Tecnologías e Innovación de la SEN-, grupos de trabajo en telemedicina y colaboraciones de primerísimo nivel en la industria, como este programa".

"Llevamos décadas haciendo telemedicina, hablando por teléfono con los pacientes y los familiares, y no recuerdo quejas de nadie sobre privacidad y seguridad, por ejemplo. Estas cuestiones deben resolverse inmediatamente y no suponer un lastre. Ahora toca avanzar y pensar en soluciones tecnológicas a todos los niveles: prevención, diagnóstico, tratamiento, seguimiento, ensayos clínicos y un largo etc. Desde luego, la SEN estará ahí", ha sentenciado.

El proyecto se divide en tres fases que comenzarán a desarrollarse a finales de este mes y que finalizarán a lo largo de 2021. Entre septiembre de 2020 y febrero de 2021, se desarrollarán los B4B Talks, seis sesiones sobre las principales etapas del proceso de innovación dirigidas a todos los neurólogos de la SEN que se grabarán para que puedan ser visualizadas por el máximo número de especialistas.

Según destacan, estas sesiones buscarán ayudar a los facultativos a identificar retos en el día a día profesional, emplear la creatividad y la exploración para aprender a resolverlos, identificar y desarrollar las ideas más viables y aprender a implementarlas de la forma más beneficiosa para los pacientes y el modelo sociosanitario.

Posteriormente, se realizará la selección y presentación de una serie de proyectos, y durante el primer semestre del año se desarrollarán las iniciativas para fomentar su aplicación en la práctica asistencial. Esta última parte se hará mediante la metodología de trabajo WeCubbing, que permitirá a los participantes evolucionar desde la identificación inicial del reto hasta el desarrollo de un modelo de negocio.