La SEEO y el CGE denuncian que las enfermeras expertas en Oncología "siguen siendo escasas" en España

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Enfermería Oncológica (SEEO) y el Consejo General de Enfermería (CGE) han denunciado que los pacientes con cáncer aumentan en España mientras que las enfermeras expertas en Oncología "siguen siendo escasas".

En el marco del Día Mundial contra el Cáncer, que se celebra el 4 de febrero, han recordado que el informe 'Las cifras del cáncer en España 2025', elaborado por la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y la Red Española de Registros de Cáncer (Redecan) estima que en 2050 la incidencia de cáncer en España supere los 350.000 casos. Además, se aprecia que la supervivencia se ha duplicado en los últimos 40 años y es probable que continúe aumentando gracias a los nuevos tratamientos y a un diagnóstico precoz.

"El cáncer es una enfermedad cambiante que precisa de un abordaje multidisciplinar y el papel de las enfermeras dentro del equipo que atiende a estos pacientes es crucial", ha indicado el presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya.

Según el CGE, el diagnóstico supone es momento de ansiedad e incertidumbre para el paciente y su familia; y "contar con un profesional que además de administrar el tratamiento conozca los cuidados específicos y sepa resolver las dudas o miedos que les surja es clave. Por desgracia, esto no siempre es posible".

En este sentido, lamentan que la constante rotación entre las enfermeras por diferentes unidades hace que no siempre los pacientes sean atendidos por enfermeras expertas en Oncología. "No tiene sentido que, a una enfermera con experiencia en Traumatología, por ejemplo, la manden a la unidad de Oncología para cubrir una baja o unas vacaciones", afirma Pérez Raya.

COMPLEJIDAD DEL MANEJO

"Cuando un paciente presenta un problema cardíaco, ¿acude un oncólogo o un traumatólogo? No, ¿verdad?", se ha preguntado la presidenta de la Sociedad Española de Enfermería Oncológica (SEEO), Ángeles Peñuelas.

"El cáncer no es sólo una enfermedad, son muchas enfermedades diferentes, así como las necesidades que presentan los pacientes según la patología que padecen. Y tanto por la complejidad del manejo de pacientes con cáncer como por la complejidad y peligrosidad del manejo de los fármacos que administramos, es absolutamente necesario que las enfermeras tengan conocimientos y estén formadas en el cuidado de estos pacientes", ha añadido.

Además, aseguran que, para los pacientes y sus familias, la relación que establecen con las enfermeras tiene un gran valor en cuanto a que les proporciona los recursos que necesitan para afrontar poco a poco y superar la enfermedad.

"Una enfermera oncológica tiene un conocimiento profundo de los diferentes tipos de cáncer, los tratamientos oncológicos, los efectos secundarios y las complicaciones asociadas con los tratamientos, así como las necesidades físicas, emocionales y psicosociales específicas de los pacientes con cáncer. Esto permite a la enfermera proporcionar una atención altamente especializada, basada en la evidencia, adaptando su cuidado a las necesidades únicas de cada paciente", recuerda Peñuelas.

Por otro lado, aseguran que la educación es un componente clave del cuidado de los pacientes con cáncer. "Una enfermera especialista en Oncología proporciona educación detallada y comprensible al paciente y su familia, no solamente sobre todo lo relacionado con la enfermedad (los tratamientos, los efectos secundarios, etc.), sino también sobre lo relacionado con el ámbito laboral y social, los cuidados en el hogar, y las estrategias de afrontamiento, lo que puede ayudar a los pacientes a tomar decisiones informadas y participar activamente en su propio cuidado. No hay que olvidar que el tratamiento del cáncer implica la coordinación de diferentes servicios y proveedores de atención sanitaria", señala la presidenta de la SEEO.

RECONOCIMIENTO

Hace unas semanas, la SEEO y el CGE se reunían en la sede del consejo con un objetivo común: trabajar para que la enfermera oncológica sea reconocida y defender su papel como profesional clave en la atención del paciente con cáncer.

Además, la SEEO presentó el borrador del marco de competencias de la Enfermería Oncológica con el objetivo de solicitar el reconocimiento de carácter estatal, para que la personas y familias y afectas de cáncer sean atendidas por enfermeras especializadas en Oncología, con un plan personalizado para abordar sus necesidades y el bienestar integral desde la calidad y máxima excelencia.

"Es importante que desde el Ministerio de Sanidad se priorice el diploma de acreditación o acreditación avanzada de las enfermeras oncológicas para mejorar la calidad asistencial a las personas que sufren estos procesos", finalizan desde el CGE.