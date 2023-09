La SEEDO destaca la biopsia del tejido adiposo subcutáneo para abordar la obesidad

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El estudio del tejido adiposo, mediante la realización de una biopsia de tejido adiposo subcutáneo, "abrirá una ventana hacia la personalización y la medicina de precisión en la obesidad, proporcionando una información esencial para el éxito del tratamiento", ha asegurado el vicepresidente de la Sociedad Española de Obesidad (SEEDO), Albert Lecube.

En este sentido, la SEEDO asegura que la evaluación en este tejido de parámetros tales como el grado de inflamación, la presencia de fibrosis y el tamaño de los adipocitos puede proporcionar una ayuda "inestimable" tanto en la clasificación inicial de los pacientes con obesidad como en la valoración de su pronóstico y en la elección de la mejor opción de tratamiento.

"El fenotipado de los pacientes es una necesidad asistencial creciente en el manejo de pacientes con obesidad", ha asegurado Lecube, que ha dirigido un curso de especialización en la Técnica de Biopsia de Tejido Adiposo Subcutáneo en el Centre de Recerca Experimental Biomédica Aplicada (CREBA) de Lleida.

Para la SEOOM, gran parte de las altas tasas de fracaso que se registran en el manejo de la obesidad se debe a que se abordan a todas las personas con obesidad con un concepto "totalmente caduco, como si se tratase de una única enfermedad, con causas comunes en todos los pacientes".

Sin embargo, como explica la investigadora y actual presidenta de la SEEDO, María de Mar Malagón, "existe una evidencia aplastante de que la obesidad es una enfermedad sumamente compleja y con orígenes muy diversos".

Pero, como indica la experta, "hoy en día sabemos que la obesidad no es una elección del paciente que la sufre y que no todos los pacientes ganan peso por los mismos motivos; ya no hay que hablar de obesidad si no de obesidades".

Sin embargo, la SEEDO asegura que el abordaje de los profesionales sanitarios frente a la obesidad no está evolucionando de forma paralela a la generación de nuevas evidencias sobre la enfermedad.

Así, según expone Lecube "no profundizamos en el estudio de los mecanismos etiopatogénicos que provocan la ganancia ponderal; además, el manejo sigue basándose en el cambio de hábitos (alimentación y actividad) y, aún sólo de manera ocasional, en el uso de fármacos antiobesidad".

En este sentido, asegura que en la obesidad no es nada común el estudio del tejido adiposo para conocer qué nivel de alteración o disfunción presenta cada paciente. "Los especialistas que abordan la obesidad deben aprender a biopsiar el tejido adiposo siempre que sea necesario, y ser capaces de ofrecer al paciente la importante información para su salud que de esta exploración se deriva", ha afirmado Javier Butragueño, vocal de la Junta de SEEDO.

Ante esta situación, el empleo de recursos como la biopsia de tejido adiposo subcutáneo puede ofrecer "importantes beneficios clínicos", por lo que la SEEDO ha desarrollado un curso para formar a todos los socios que lo precisen.

"Si queremos avanzar hacia una medicina personalizada en el paciente con obesidad, debemos disponer de información sobre el estado del tejido adiposo de los pacientes, sobre su grado de inflamación, la presencia de fibrosis o incluso el tamaño de los adipocitos", ha indicado Lecube, quien considera "absolutamente necesario" el curso que ha organizado SEEDO.