Sanidad notifica 11 nuevos casos de viruela del mono en una semana, todos de la antigua variante

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha publicado la actualización de la situación epidemiológica de los casos de infección por viruela del mono o mpox, donde se registran 11 nuevos casos en esta semana - 2 no contabilizados en agosto y 9 de septiembre-, desde el último informe publicado el 17 de septiembre, aunque ninguno de ellos es de la nueva variante clado 1B.

Estos datos indican que continua la bajada de contagios ya que en la semana anterior fueron 14 casos más. Así, en 2024 se han notificado 419 casos, de los que 392 (93,6%) disponían de fecha de inicio de síntomas. La mayor parte fueron 385 hombres (98,2%); la edad osciló entre 6 y 76 años, con una mediana de edad de 37 años (rango intercuartílico (RIC): 31-45 años). El 64,1% de los casos tenía entre 30 y 49 años y el 44,9% de los casos habían nacido en España.

En septiembre de 2024 se han notificado 15 casos con fecha de inicio de síntomas del 01 al 15 de septiembre. Las Comunidades Autónomas que han notificado casos en ese mes han sido Andalucía (7 casos), Madrid (4 casos), Cataluña (1 caso), Castilla La Mancha (1 caso), País Vasco (1 caso) y Comunidad Valenciana (1 caso).

Un total de 278 casos (70,9%) presentaron alguna sintomatología general a lo largo de su proceso clínico (fiebre, astenia, dolor de garganta, dolor muscular o cefalea) siendo la fiebre la más frecuente (216 casos, 55,1%). Ciento setenta y siete casos (46,6%) presentaron linfadenopatías localizadas. El exantema se localizó en la zona anogenital en 274 casos (72,1%), en la zona oral-bucal en 66 casos (17,4%) y en 194 (51,1%) en otras localizaciones.

Cuarenta y un pacientes (11,9% de los 344 casos con información) presentaron complicaciones a lo largo de su proceso clínico: infección bacteriana secundaria (18 casos), ulcera bucal (11 casos), infección corneal (4 casos), miocarditis (1 caso), proctitis (1 caso), úlcera genital (1 caso), celulitis (1 caso) y 4 casos con otras complicaciones. Hubo veinte hospitalizaciones (5,1%).

Todos ellos fueron hombres, con una mediana de edad de 32 años (va de 26el de menor edad a 41 años el de mayor edad). En los trece casos en los que la fecha de ingreso y de alta está disponible, la estancia mediana en el hospital fue de 5 días.

Por otro lado, ciento treinta y dos casos (36,1% de los 366 casos con información) eran personas diagnosticadas de infección por el VIH.

Respecto a la vacunación, 352 casos (89,8%) no estaban vacunados o se desconocía su estado vacunal, 37 casos (9,4%) estaban vacunados frente a mpox en el contexto actual del brote y tres casos (0,8%) habían sido vacunados de la viruela en la infancia. De los 37 casos vacunados con vacuna frente a mpox, 10 (27,0%) recibieron una sola dosis, 22 (59,5%) dos dosis y en 5 (13,5%) casos se desconoce el número de dosis.

El mecanismo de transmisión más probable se atribuyó a un contacto estrecho en el contexto de una relación sexual en 316 casos (80,6%), en 13 casos fue debido a un contacto estrecho en un contexto no sexual (3,3%) y en 63 casos esta información no estaba disponible (16,1%). Respecto a la orientación sexual de los afectados, excluyendo el caso del menor, 289 casos (73,9%) eran hombres que habían tenido relaciones sexuales con otros hombres, 9 casos (2,3%) eran hombres heterosexuales, 5 casos(1,3%) eran mujeres heterosexuales y en 88 casos(22,5%) no constaba la información.

EL ISCIII ACTUALIZA EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO SOBRE MPOX

El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) ha acogido en Madrid la jornada 'Impacto epidemiológico, clínico y microbiológico del brote de mpox en España', organizada por el Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER) del ISCIII.

En la reunión han participado investigadores del Área de Enfermedades Infecciosas (CIBERINFEC) del CIBER, que ha coordinado la jornada, junto con representantes del Área de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP) y científicos y científicas del Centro Nacional de Microbiología (CNM) y del Centro Nacional de Epidemiología (CNE) del ISCIII.

También han participado representantes de hospitales y centros de investigación de diversas comunidades autónomas. La directora del ISCIII, Marina Pollán, ha inaugurado la jornada con Jesús Oteo, director científico del CIBERINFEC, y María Paz Sánchez-Seco, científica del CNM y también investigadora del CIBERINFEC. El cierre de la reunión lo ha protagonizado Julia del Amo, Directora de la División de Control de VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis en el Ministerio de Sanidad.

El director científico del CIBERINFEC, y jefe de grupo en el Centro Nacional de Microbiología del ISCIII, Jesús Oteo, ha señalado que en la investigación, vigilancia y seguimiento del virus mpox "es fundamental la capacidad de adaptación ante este tipo de infecciones cambiantes, relacionadas con enfermedades emergentes o imprevistas. Cada vez estamos más acostumbrados a estos casos, que exigen desde la ciencia y la salud respuestas muy ágiles y flexibles, y un trabajo conjunto, en red y multidisciplinar que encaja perfectamente con el espíritu del CIBER-ISCIII".

La jornada ha analizado la evolución del brote de infección por el virus mpox que se inició en mayo de 2022 en Europa, una enfermedad no existente en la zona hasta la fecha, que posteriormente se fue extendiendo a otras partes del mundo. En julio de 2022 la Organización Mundial de la Salud (OMS) determinó que el brote de mpox constituía una emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII), declaración que finalizó en mayo de 2023.