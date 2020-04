Sanidad: "no tiene mucho sentido" comparar cifras de casos y muertos por coronavirus entre España e Italia

MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La directora adjunta del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), María José Sierra, ha señalado que "no tiene mucho sentido" comparar las cifras de casos y muertos de coronavirus entre España e Italia, ya que se encuentran en diferentes puntos de la pandemia.

Según los últimos datos oficiales en ambos países, España ya registra 117.710 casos y 10.935 muertes, y en Italia hay 115.242 positivos y 13.915 fallecimientos. El dato italiano, en cualquier caso, recoge la evolución hasta las 18 horas de ayer, mientras que el español se ha publicado a las 11.30 horas de este viernes.

En rueda de prensa tras el Comité de Gestión Técnica del Coronavirus, la experta del Ministerio de Sanidad ha resaltado que "hacer este juego de comparación cuando las evoluciones son distintas no tiene mucha justificación epidemiológica", por lo que anima a "esperar" que pasen las semanas para poder realizar una comparación más justa.

"En una siguiente fase vamos a diagnosticar mucho más. Por nuestra capacidad de diagnóstico nos hemos centrado en casos más graves y profesionales sanitarios. Cuando vayamos desescalando vamos a hacer un diagnóstico mucho más amplio. Entonces, con una foto más amplia, es cuando podremos comparar", ha justificado, insistiendo en que estas comparaciones ahora carecen de base científica.

En este sentido, Sierra también ha sido preguntada acerca de por qué España cuenta con el 20 por ciento de las muertes a nivel mundial con coronavirus: 10.935 de un total de más de 54.000. "Para poder comparar porcentaje de muertes con otros países es pronto. Debemos esperar a que evolucione en todos los lugares la epidemia. No estamos todos en el mismo punto que otros países europeos o de fuera de Europa", ha reiterado.

De la misma forma, ha argumentado que todos los países no están siguiendo los mismos criterios de vigilancia del coronavirus, tampoco adoptando la misma clasificación de casos ni están en el mismo punto de la epidemia. "Comparar eso ahora francamente no tiene mucho sentido. Tenemos que esperar. Hacerlo ahora es jugar con las cifras pero no tiene sentido", ha espetado.

