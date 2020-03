Sanidad eleva a 150 casos de coronavirus en España, con siete en la UCI y 13 son profesionales sanitarios

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coronavirus en España y en el mundo, en directo

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha informado de que en España se han registrado 150 casos de coronavirus. De ellos, siete están en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en estado grave y trece son profesionales sanitarios. Por el momento, hay 14 positivos en los que no se ha podido identificar el origen del contagio.

Según los datos del Ministerio de Sanidad, Madrid lidera con 49 positivos, seguida de Cataluña y Valencia, ambas con 15. Por detrás, se sitúan Andalucía y País Vasco (13), Cantabria (10), Castilla y León (8), Castilla-La Mancha (7), Canarias (7), Extremadura (6), La Rioja (3), Baleares (2) y Asturias y Navarra con uno. Aragón, Galicia, Murcia, Ceuta y Melilla continúan libres de coronavirus. Simón ha confirmado que un profesor de Madrid ha dado positivo.

Los siete pacientes en la UCI "evolucionan de forma estable", según la información recogida por el Ministerio hasta ayer. "Ahora mismo están todos hasta cierto punto estabilizados", ha asegurado Simón. De los trece sanitarios infectados, al menos dos se contagiaron en su labor profesional, quienes "han generado una gran parte del resto de contagios" entre este grupo, principalmente en País Vasco, Andalucía y Madrid.

Simón ha señalado, en cualquier caso, que la situación "no ha cambiado sustancialmente" desde este lunes, por lo que no se plantea por el momento aumentar el nivel de emergencia a la segunda fase, la de mitigación. El Ministerio se reunió este lunes con las comunidades autónomas que tienen casos sin origen identificado para valorar posibles nuevas medidas en estas determinadas zonas concretas, como Vitoria y Torrejón de Ardoz, donde se está evaluando si se está produciendo una transmisión comunitaria.

Según Simón, "entre hoy y mañana por la mañana", Madrid y País Vasco decidirán, en consenso con el Ministerio de Sanidad, si se toman nuevas medidas. En zonas específicas de Andalucía, el Ministerio "está valorando si merece la pena o no" que también se adopten. Sobre la naturaleza de un hipotético nuevo paquete para luchar contra el coronavirus, Simón ha proclamado que "siempre es mejor un poco de exceso que quedarse corto". "Tenemos medidas que son más drásticas, como cuarentena de una ciudad o de los intercambios, que se pueden utilizar si tiene sentido, pero no estamos en esa situación, es completamente distinta a la actual, incluso aunque pueda haber zonas con transmisión comunitaria. Las medidas tienen que ser ajustadas a cada situación específica", ha añadido.

VALORANDO "CUATRO O CINCO OPCIONES"

Simón ha indicado que las comunidades autónomas "están valorando cuál de las cuatro o cinco opciones que se pueden plantear son factibles". Hasta que no hagan esa valoración de cuál medida puede mejorar la sensibilidad de casos vamos a ser prudentes", ha comentado Simón, quien ha afirmado que la Comunidad de Madrid ya está incluyendo para las pruebas del coronavirus a todos los pacientes con neumonías víricas para detectar mejor los casos, fundamentalmente en las zonas más afectadas de la región madrileña.

En cualquier caso, el experto del Ministerio ha insistido en que el escenario "no ha cambiado sustancialmente respecto a ayer". "Si han entrado casos nuevos de zonas de riesgo han sido muy limitados. Los grupos de riesgo están relativamente bien identificados, pero existe la posibilidad de que existan nuevos casos sin identificar el origen. Si es así, podríamos estar más cerca del nuevo escenario que ayer", ha apuntado, puntualizando que "si se toman medidas especiales será en zonas concretas en un número limitado de comunidades autónomas y por razones específicas en cada una de ellas".

Simón ha avanzado que "esta tarde" podría haber una decisión acerca del partido entre el Valencia CF y el Atalanta de Bérgamo (Italia), que se celebrará en la capital del Turia el próximo martes. Igualmente, el experto ha pedido "disculpas" al grupo religioso evangélico de Madrid, al que ayer señaló como responsable de parte del brote de coronavirus en Torrejón de Ardoz: "Tienen toda la razón al decir que no actué correctamente al revelarlo. Lo siento. Mis disculpas a estas personas".

Por último, ha recordado a los ciudadanos que el teléfono 112 es para "emergencias y urgencias sanitarias", así como para "personas con síntomas" que puedan indicar la presencia del coronavirus, pero "no para dudas, por ejemplo, de si se puede viajar o no". "Eso en otras vías, que las hay. Tenemos mucha información en la web del Ministerio y de las CCAA. Algunas han puesto en marcha teléfonos específicos para responder a dudas que no son urgencias sanitarias", ha concluido.