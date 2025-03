Sangre, amor y fertilidad: el secreto detrás de 'El Beso', el cuadro más famoso de Klimt

MADRID 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio analizado el cuadro de Gustav Klimt 'El Beso' y ha revelado una "trama" entre el pintor, su cuadro más famoso y un premio Nobel, que muestra cómo a veces la medicina insufla vida al arte.

Investigadores de la Universidad de Corea del Sur han analizado esta icónica obra desde una perspectiva médica y artística, y concluyen que Klimt incorporó conocimientos científicos de su época para dar un nuevo significado a su pintura, según publican en el 'Journal of Korean Medical Science' como seguimiento de un estudio anterior del equipo, publicado en revista 'Journal of the American Medical Association' (JAMA) en 2021, que exploraba el simbolismo del desarrollo humano en 'El beso'.

Ese estudio concluyó entonces que los patrones y motivos de las prendas de las figuras representan metafóricamente el esperma, los óvulos y la fertilización.

Ahora, según deducen en el nuevo trabajo, los discos rojos presentes en 'El Beso' podrían representar glóbulos rojos y simbolizar procesos biológicos como la circulación sanguínea y la fertilidad. La disposición de estos elementos en el lienzo parece estar estratégicamente pensada para evocar el pulso vital y la creación de la vida, reforzando la estrecha relación entre arte y ciencia.

Y lo que es más. Esos "glóbulos rojos" son los que insuflan vida a la obra. Para examinar el impacto de estas formas rojas similares a glóbulos sanguíneos, el equipo de investigación creó una versión modificada de 'El beso', titulada 'Kiss, RBC Knockout Kiss', en la que se eliminaron los discos rojos.

A continuación, encuestaron a 300 visitantes en la Feria Internacional de Arte de Ulsan (UiAF) de 2022, a quienes presentaron tanto la versión original como la modificada.

Los espectadores describieron el cuadro original con palabras como intensidad, esplendor, vitalidad, belleza y amor joven, mientras que la versión modificada evocaba impresiones de monotonía, quietud y falta de vida.

GLOBULOS ROJOS

El profesor Im Joo Rhyu, director del Programa de Postgrado en Convergencia y Biomedicina Traslacional de la Universidad de Corea y miembro del Departamento de Anatomía, quiso estudiar el significado médico y artístico de las formas rojas de los glóbulos sanguíneos en el cuadro.

En colaboración con los profesores Hyunmi Park, Dae Hyun Kim y Hwamin Lee, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Corea (KUCM), y la estudiante de máster Daeun Kwak, de la Universidad de Sungkyunkwan, el equipo de investigación se adentró en la literatura médica de la época de fin de siglo de Klimt (finales del siglo XIX y principios del XX) para descubrir por qué estos llamativos discos rojos aparecieron en la obra más emblemática del artista.

Un examen atento de 'El beso' revela grupos de formas rojas en forma de disco en el pecho y las rodillas de la mujer, formas que, para un ojo médico, se asemejan asombrosamente a los glóbulos rojos.

Estos elementos insuflan vitalidad al cuadro, entrelazando la función biológica de los glóbulos rojos con la intensidad psicológica del color rojo. El estudio propone que las vestimentas de los amantes narran un ciclo de tres días de la creación de la vida, enriquecido con simbolismo fisiológico.

Un eslabón histórico clave es Karl Landsteiner, el científico ganador del Premio Nobel que descubrió el sistema de grupos sanguíneos ABO. Su innovador artículo de 1901 se publicó en la revista médica austriaca 'Wiener Klinische Wochenschrift', en cuyo consejo de redacción figuraba el profesor Emil Zuckerkandl, amigo íntimo de Klimt.

En 1903, a petición de Klimt, Zuckerkandl pronunció una conferencia sobre anatomía para artistas, que influyó en la evolución del enfoque artístico de Klimt (Dissecting Klimt, Im Joo Rhyu, 2024). Además, se sabe que Klimt poseía una enciclopedia alemana de gran difusión, la Meyers Grobes Konversations-Lexikon, en la que aparecían ilustraciones en color de células sanguíneas, lo que sugiere que estas imágenes pueden haber influido en su obra.

Para reforzar esta interpretación, los brazos de la mujer de 'El beso' tienen la forma de un corazón. Los discos rojos de su pecho aparecen estratégicamente colocados cerca de este corazón simbólico, evocando el pulso rítmico de la vida que recorre su cuerpo y la nueva vida que lleva dentro.

Por su parte, los discos rojos de sus rodillas parecen representar la sangre menstrual, un emblema sutil pero poderoso de la fertilidad y la vitalidad reproductiva. Esto sugiere que Klimt incorporó deliberadamente la menstruación como elemento intrínseco del desarrollo humano, elevándola a motivo central de su narrativa visual.

"'El beso' de Klimt es una obra maestra que no sólo capta el éxtasis del amor, sino que también entrelaza a la perfección el arte y la medicina --señala el profesor Rhyu--. Al transformar los conocimientos científicos de su época en una metáfora artística, Klimt creó una obra que sigue cautivando al público. La fusión de ciencia y cultura sigue siendo no sólo relevante, sino esencial para dar forma a nuestra comprensión tanto del arte como de la experiencia humana".