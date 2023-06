¿Sabías que el sistema inmunitario solo actúa frente a infecciones? 8 claves que debes conocer

MADRID, 30 Jun. (EDIZIONES) -

Las defensas de nuestro cuerpo, nuestro 'ejército', están trabajando constantemente y no solo para mantener a raya las infecciones que puedan ocasionarnos los virus y las bacterias. Las defensas son fundamentales también para tener controlado el cáncer, e imprescindibles para nuestro equilibrio mental, para nuestra capacidad de aprender y de recordar, y para mantener un buen estado de ánimo.

Entrevistamos en Infosalus al profesor Jorge Laborda, que es catedrático de Bioquímica y Biología Molecular, así como decano de la facultad de Medicina de la UCLM. Ha trabajado en la FDA norteamericana y entre sus contribuciones científicas destaca su descubrimiento de dos genes reguladores de la actividad de los receptores Notch, uno de los más importantes para el control del crecimiento y la diferenciación celulares y para el funcionamiento del sistema inmunitario.

Publica ahora '¡Estamos rodeados! Descubre el extraordinario poder de un sistema inmunológico sano' (Plataforma Actual), un manual de divulgación en el que se pone de relevancia que, "gracias a la investigación, al tiempo y a la inteligencia, el hombre ha sido capaz de entender el sistema inmunitario y de poner en marcha estrategias que permiten modificar y manipularlo para nuestro beneficio"; como sería el ejemplo de las vacunas, de los fármacos antiinflamatorios, o de las terapias antitumorales.

Así, cuenta que las defensas trabajan para tener controladas los múltiples intentos de evasión que tienen lugar todos los días por parte de diversos microorganismos. Por ejemplo, explica que nuestro intestino dispone de hasta un kilo de bacterias, que pueden penetrar en cualquier momento por nuestra pared intestinal: "El sistema inmunitario está ahí, hay muchos cuarteles generales alrededor del mismo para evitar la infección de estas bacterias. Porque es cierto que las de la flora son benignas en tanto en cuanto están bien controladas porque sino no son benignas".

CONTRA LA REBELIÓN CELULAR: EL CÁNCER

Por otro lado, Laborda destaca que el sistema inmunitario no actúa solo cuando sufrimos una infección y caemos enfermos. No solo nos defiende de microorganismos, sino que también de que nuestras propias células dejen de cooperar con las demás y decidan reproducirse sin freno, una rebelión celular que produce el cáncer.

"Es una enfermedad genética. Las células del cáncer mutan y tienen una serie de mecanismos distintos como para que las células dejen de obedecer a las células del organismo y se dediquen a reproducirse sin fin. Estas mutaciones pueden ser detectadas por diversas células del sistema inmunitario y si es a tiempo son eliminadas antes de generar un tumor. Cuando ya se ha generado este es porque las células tumorales se han escapado al sistema inmunitario, lo han engañado, y acaban por crecer y por formar un tumor", detalla este especialista.

Con ello, remarca que el sistema inmunitario está vigilando todos los días a nuestras células en este sentido porque estas mutaciones suceden con frecuencia en nuestro organismo.

POR QUÉ HAY ENFERMEDAD

Este catedrático de Bioquímica y Biología Molecular refleja igualmente el problema de las enfermedades autoinmunitarias, cuando el sistema inmunitario se equivoca y confunde nuestras propias células normales y sanas en un enemigo: "Cuando esto sucede se producen las enfermedades autoinmunitarias, en las que el ejército que debe defendernos se rebela contra el organismo que lo produce".

Incluso cuando funciona bien no siempre puede evitar la enfermedad, prosigue este profesor. De hecho, advierte de que muchos microorganismos son capaces de evadir las acciones defensivas del sistema inmunitario. "A veces falla, no intrínsecamente, sino porque células tumorales o los microorganismos tienen sistemas muy astutos para evitar la actividad del sistema inmunitario", recalca.

Por ejemplo, dice que hay virus, como el del sida, con una serie de mecanismos para actuar infectando a las células del sistema inmunitario para disminuir su actividad y escapar de su actividad de defensa. "A lo largo de la evolución varios han adquirido mecanismos de escape y ellos mismos, virus y bacterias, producen sustancias para que el sistema inmunitario disminuya su actividad, y estos le hacen creer que no hay infección y entonces el sistema inmunitario frena su actividad y el virus se reproduce", relata.

MUCHOS AÑOS DE LUCHA Y CÓMO FORTALECERLO

Entonces, subraya que "hay una auténtica guerra a nivel microbiano y molecular que lleva con nosotros millones de años", el sistema inmunitario lleva luchando muchos años y los que están hoy aquí son los virus y bacterias que no ha logrado vencer. "Si hay un virus hoy vivo es porque está infectando a personas o animales porque si no pudiera hacerlo se extinguiría", subraya Laborda.

En cuanto a cómo fortalecer nuestro sistema inmunitario, este especialista apunta a varios factores: la genética, la nutrición, el deporte, y la suerte. "Los genes heredados nos dan una ventaja o ciertas susceptibilidades. En algunos casos podemos tener genes que, por las características que tienen, nos hacen más susceptibles a determinados microorganismos, porque el sistema inmunitario no es perfecto. Aquí hay poco que hacer", remarca.

Después, cita que el segundo factor necesario para fortalecer nuestro sistema inmunitario es cómo sea nuestra nutrición, el estar bien nutrido, y recuerda que principalmente las inmunodeficiencias están causadas sobre todo por malnutrición en el mundo.

"Hay que tener en cuenta que cuando hay infección no es que el sistema inmunitario sea el mismo, sino que se tiene que amplificar, y cuando hay una infección también necesitamos una nutrición importante porque sino no puede crecer para hacer frente a esa infección", avisa Laborda. Esto asegura que lo podemos lograr con la dieta sana y equilibrada como la dieta mediterránea, pero también resalta la importancia de variar, para conseguir todos los nutrientes.

Considera igualmente que el ejercicio también es muy importante para tener un metabolismo adecuado, frente a esa necesidad de generar una respuesta inmunitaria en caso de 'ataque'. Y finalmente habla de la suerte de encontrarnos o no con ciertos factores que desencadenen una enfermedad autoinmunitaria en nosotros, o bien que nos contagiemos de algunas infecciones.

QUÉ LO DEBILITA

Por el contrario, preguntamos a este especialista qué es lo que más debilita al sistema inmunitario, y apunta a: "tener malos genes, a la malnutrición, a nuestro estado físico, y forma de vida, si mantenemos una vida sana".

Aquí avisa que la circulación en buen estado también es fundamental porque el sistema inmunitario emplea el circulatorio para llegar donde hay infección, y si el circulatorio no está en buena salud, el inmunitario no puede acudir con eficacia a donde ha entrado la infección (nariz, pulmón, intestino...).

INMUNIDAD MÁS O MENOS DURADERA

En último lugar, le cuestionamos sobre de qué depende que desarrollemos una inmunidad más o menos duradera y sostiene que, aunque es una respuesta muy compleja, a grandes rasgos esta sería en que todo depende de que se pongan o no en marcha los mecanismos inmunitarios que permitan que el sistema inmunitario aprenda.

"Normalmente este no intenta aprender, sino eliminar la infección. Si me entran mil virus todas las células tienen sus mecanismos de defensa contra los virus, aunque no sean del sistema inmunitario. Si estas que han sido infectadas los matan y las del sistema inmunitario no se enteran, el sistema inmunitario no va a aprender nada, he sido capaz de vencer y utilizando los menores recursos posibles", explica.

Ahora bien, si la infección es mayor se necesitan mecanismos "más expeditivos", como los anticuerpos, o los linfocitos T, por ejemplo, que si se generan nos darán una inmunidad más duradera.

"La razón es que como el sistema inmunitario ha detectado que es una amenaza más seria y que ha costado vencerla previamente, no nos podemos permitir de nuevo que una nueva amenaza futura del mismo calibre nos afecte. Por eso se ponen en marcha unas células que responden de manera más rápida, van a generar más anticuerpos, eliminan a las células infectadas con una eficacia superior para evitar la infección no nos haga daño. ¿De qué depende por tanto que haya aprendido? De que haya sido necesario vencer una amenaza importante y haya tenido necesidad de aprender", zanja el profesor Laborda.