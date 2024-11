¿Sabías que la contaminación del aire puede dañar tu piel? Un estudio de Yale revela su relación con el eczema

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las personas que viven en áreas con niveles más altos de contaminación del aire tienen más probabilidades de tener eczema, según un nuevo estudio publicado en la revista 'PLOS ONE' por el Jeffrey Cohen de la Facultad de Medicina de Yale en Estados Unidos.

La prevalencia del eczema ha aumentado a nivel mundial con la industrialización, lo que sugiere una posible contribución de los factores ambientales. En el nuevo estudio, los investigadores utilizaron datos del Programa de Investigación All of Us de los Institutos Nacionales de Salud de EEUU, que abarca a cientos de miles de adultos estadounidenses.

El estudio actual incluyó a 286.862 personas para las que había datos demográficos, de código postal y de historial médico electrónico disponibles. En total, se diagnosticó eczema a 12.695 participantes (4,4%). Después de controlar los datos demográficos y el tabaquismo, las personas con eczema tenían más probabilidades de vivir en códigos postales con altos niveles de partículas finas, o PM 2,5, en el aire. Por cada aumento de 10 um/m 3 en la contaminación atmosférica media por PM 2,5 en su código postal, las personas tenían más del doble de probabilidades de tener eczema.

Los autores concluyen que el aumento de la contaminación del aire, medida en PM 2,5, puede influir en el riesgo de desarrollar eczema, probablemente a través de sus efectos sobre el sistema inmunológico.