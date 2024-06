Rocío García-Viso, matrona: "Al nacer los bebés no están completamente desarrollados y necesitan de cuidados"

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ser humano nace pronto. Al hacerlo los bebés no están completamente desarrollados, sino que son dependientes de los cuidados del entorno, especialmente de los de su madre, tal y como defiende la enfermera y matrona Rocío García-Viso (@rocio.matrona), en su libro ‘El arte de crearte’ (Espasa), por el que nos concede una entrevista a Infosalus.

"Con nacer pronto nos referimos a que tenemos bebés que no son capaces de hacer nada si no estamos cerca porque a nivel evolutivo, desde que el ser humano camina sobre dos piernas, la pelvis cambia y en paralelo somos los mamíferos más inteligentes y nuestra cabeza crece. Entonces, para no extinguirnos nacemos antes, y después, ya fuera, maduramos", explica.

En base a esto por eso la necesidad cuando nacen los bebes de la ‘exerogestación’, tal y como prosigue, una etapa necesaria, según indica, para que siga madurando el bebé cerca de su madre: "Significa gestar desde fuera y consiste en aportar un entorno similar a las condiciones que tenía dentro del útero para favorecer su desarrollo. Es decir, se le debe tener cerca, portearlo, sostenerlo en brazos, dormir en su proximidad, alimentarlo cuando lo necesita para madurar. Tenemos bebés que nos necesitan 24 horas al día y si no fuera por nosotros no vivirían porque nacemos pronto".

LA FECHA PROBABLE DE PARTO

Además, charlamos con García-Viso sobre la fecha probable de parto o FPP, tan conocida por las embarazadas, y que supuestamente marca cuándo se cree que puede nacer el bebé de forma estimativa. Recuerda que se creó hace 200 años, y que sólo un 5% de las mujeres se ponen de parto ese día; mientras que el 70% de las primerizas se ponen de parto más allá de la semana 40 de embarazo.

A su juicio, tal y como señala en el manual que publica esta matrona, fijar una FPP desde el primer día de embarazo genera una "presión añadida" para muchas mujeres en la recta final de su gestación, cuando pasa el tan señalado día; y por ello recomienda por ejemplo citar que ‘nacerá a finales de agosto’ o bien ‘a mediados de enero’, y asi evitar esa presión social añadida.

Concretamente, indica que se considera que un embarazo ha llegado a su fin, o a término, entre las 37 y las 42 semanas de gestación, presuponiendo así la fecha más probable en la que nacerá el bebé.

CUÁNTO SUELE DURAR UN PARTO DE FORMA HABITUAL

Por otro lado, preguntamos a Rocío García-Viso sobre cómo suelen ser los partos y la duración de los mismos, qué puede influir y qué no en estos procesos: "Depende de si es el primer hijo, o el segundo y sucesivos. Pero alrededor de 12 horas es una media super normal en aquellos alumbramientos que empiezan espontáneamente y que evolucionan normal; si es el segundo y sucesivos más o menos la mitad de tiempo, pero difiere mucho de unas mujeres a otras y de cómo comience el parto, si con inducción o de forma espontánea".

Lo normal, tal y como prosigue esta matrona, es que sea más rápido el parto tras una primera vez porque "como que el cuerpo tiene memoria", ya ha dilatado previamente, y y por el canal de parto ya ha pasado un bebé antes.

"La duración del parto depende del motor del mismo, que son las contracciones, pero también de los factores maternos y del bebé, de cómo está colocado en el canal del parto para evolucionar, de cómo coloca la cabeza en el cuello del útero, y de si es una forma facilitadora para la evolución del mismo o no", aclara esta enfermera.

¿Podemos de alguna manera acelerar la duración de un parto? García-Viso sostiene a este respecto que, naturalmente, los partos evolucionan más fluidos si la mujer se puede mover. "Al hacerlo la mujer ayuda al bebé que tiene que salir a encontrar su camino y que situé la cabeza en el cuello del útero. También influye el ambiente para generar oxitocina natural, la hormona que generan las contracciones. Si la mujer no tiene miedo, si está acompañada, se siente segura, si el entorno es facilitador, generará oxitocina y si se puede mover se podrá facilitar la salida del bebé", mantiene.