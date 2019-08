Los riesgos del MMS y otras pseudoterapias: diarreas, vómitos o deshidratación grave

Actualizado 14/08/2019 11:05:54 CET

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) ha advertido a los consumidores de que no compren o beban un producto vendido a través de Internet conocido como MMS, que se comercializa bajo la falsa premisa de que puede curar el cáncer, el autismo, el VIH/sida, la hepatitis o la gripe, entre otras enfermedades.

"Beber cualquiera de estos productos de dióxido de cloro puede causar náuseas, vómitos, diarrea y deshidratación grave. Algunas etiquetas de los productos afirman que el vómito y la diarrea son comunes después de ingerir el producto. Incluso sostienen que tales reacciones son evidencia de que el producto está funcionando. Esa afirmación es falsa", defiende el organismo regulatorio estadounidense.

Desde 2010, tanto la FDA como la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio de Sanidad, han venido alertando de los peligros del producto 'Miracle Mineral Solution', abreviado como MMS, y que también se ofrece directamente como dióxido de cloro (CD), 'Water Purification Solution' (WPS) y otros productos similares.

Los sitios web ilegales que venden MMS describen el producto como un líquido que contiene un 28 por ciento de clorito de sodio en agua destilada. Las instrucciones del producto indican a los consumidores que mezclen la solución de clorito de sodio con ácido cítrico, como el zumo de limón o de lima, u otro ácido antes de beberlo. En muchos casos, el clorito de sodio se vende con un activador de ácido cítrico. Cuando se añade el ácido, la mezcla se convierte en dióxido de cloro, un poderoso agente blanqueador.

"No ha sido aprobado por la FDA para ningún uso, pero estos productos continúan siendo promocionados en Internet y redes sociales como un remedio contra muchas enfermedades. Sin embargo, la solución, cuando se mezcla, se convierte en un blanqueador peligroso que ha causado efectos secundarios graves y potencialmente mortales. Los consumidores no deben usar estos productos, y los padres no deben dar estos productos a sus hijos por ninguna razón", explica en un comunicado el comisionado interino de la FDA, Ned Sharpless.

La alerta de la FDA se produce después de que la autoridad sanitaria estadounidense haya recibido recientemente nuevos informes de personas que experimentan vómitos graves, diarrea severa, presión arterial baja potencialmente mortal causada por deshidratación e insuficiencia hepática aguda después de beber estos productos.

"No tenemos conocimiento de ninguna evidencia científica que apoye la seguridad o efectividad de los productos MMS, a pesar de las afirmaciones de que es un antimicrobiano, antiviral y antibacteriano. Estos productos tienen el potencial de causar daños graves. Además, en general, cuanto más concentrado está el producto, más severas son las reacciones", reiteran los expertos de la FDA.

LA LUCHA CONTRA LAS PSEUDOCIENCIAS

Además, recuerdan que el uso de estos productos, además de por sus múltiples efectos adversos altamente peligrosos, puede llevar a que muchos pacientes sustituyan sus tratamientos convencionales, seguros y efectivos, como la quimioterapia. Evitar esto es precisamente uno de los grandes desafíos, que en España se está combatiendo desde Sanidad a través de denuncias ante la justicia o el Plan de Lucha contra las Pseudoterapias y las Pseudociencias, puesto en marcha durante el año pasado en colaboración con el Ministerio de Ciencia.

"Estamos trabajando para que la población esté perfectamente informada y para que lo sanitario se limite a tratamientos con influencia en la salud, es decir, con evidencia terapéutica contrastada. Es un supuesto medicamento que no favorece ninguna enfermedad, sino que supone un peligro para la salud", explicó en febrero la ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo, coincidiendo con el inicio de la investigación de la Fiscalía General del Estado para esclarecer desde qué lugares se publicita y comercializa el MMS en España.

Muchas otras administraciones, principalmente la Generalitat de Cataluña, y asociaciones de pacientes o sociedades científicas, como Autismo España, lideran la lucha contra la difusión de estos peligrosos productos. Por ejemplo, el Consejo de Colegios de Médicos de Catalunya (CCMC) ha manifestado claramente su oposición al MMS: "No solo es un engaño y a menudo una estafa, sino que representa un riesgo muy grave para la salud".

La Conselleria de Salud de la Generalitat de Cataluña, además de enumerar sus grandes riesgos, también ha tomado medidas administrativas, como la apertura de tres expedientes sancionadores por 690.000 euros al agricultor Josep Pàmies, infamemente conocido por promocionar productos a base de plantas para curar enfermedades y el uso de MMS para sanar el autismo. En los últimos meses, se han impedido numerosas charlas de Pàmies en distintos puntos de España en los que alababa el uso de estos productos, pero el agricultor sigue promocionando a través de su página web plantas y otros productos para curar leucemias o tumores cerebrales.