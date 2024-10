El riesgo de mortalidad se triplica en niños con múltiples enfermedades crónicas hospitalizados por COVID

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las personas con múltiples enfermedades crónicas tienen dos veces y media más probabilidades de morir tras una infección por COVID-19 que el resto. Cuando se evaluó a los niños por separado, el riesgo de mortalidad entre aquellos con múltiples enfermedades crónicas aumentó a casi tres veces (2,8) el riesgo de aquellos sin ellas. Las tasas de mortalidad son del 22% y el 8% respectivamente.

Así lo indica una revisión sistemática y un metanálisis autorizados de más de cuatro millones de pacientes con COVID-19 publicados en el 'Journal of the Royal Society of Medicine' por Kamlesh Khunti, director de NIHR ARC East Midlands del Hospital General de Leicester (Reino Unido) y Salisu-Olatunji, estudiante de doctorado de la Universidad de Leicester.

Se cree que esta revisión sistemática ha considerado la cohorte más grande jamás realizada de pacientes con COVID-19 en un estudio que investiga el impacto de múltiples enfermedades crónicas. La revisión sintetizó evidencia de 111 estudios observacionales de pacientes con COVID-19 confirmado publicados entre enero de 2020 y mayo de 2023. Estos estudios se realizaron en 51 países y la mayoría involucraron cohortes de pacientes de alto riesgo u hospitalizados con COVID-19, lo que podría explicar las altas tasas de mortalidad encontradas en el estudio. Este importante estudio proporciona una imagen actualizada del impacto de la COVID-19 en las personas con múltiples enfermedades crónicas. Por ello, los autores piden que los pacientes con múltiples enfermedades crónicas tengan prioridad en las políticas sanitarias.

Si bien investigaciones anteriores han identificado factores de riesgo para la enfermedad grave por COVID-19 (como la edad avanzada, el sexo masculino, la privación socioeconómica, pertenecer a una minoría étnica y tener una enfermedad preexistente), ha habido pocas investigaciones o informes sobre los resultados para pacientes con múltiples enfermedades crónicas. Los autores dicen que esto debería ser un tema de creciente preocupación, ya que un tercio de los adultos a nivel mundial (y más de una cuarta parte en Inglaterra) tienen dos o más enfermedades crónicas.

Esta importante revisión encontró que después de la infección por COVID-19, y en relación con las personas con una sola afección crónica o ninguna, los pacientes con múltiples afecciones crónicas tienen:2,4 veces más probabilidades de hospitalización en todas las edades y, específicamente, 3,5 veces más en niños; 1,8 veces más probabilidades de necesitar ventilación mecánica en todas las edades y 4,3 veces más en los niños, específicamente; 1,2 veces mayor probabilidad de ingreso en Unidad de Cuidados Intensivos en todas las edades y 2,9 veces mayor en niños.

"Nuestra revisión sistemática y metanálisis demostraron que existe un riesgo significativamente mayor de resultados adversos de COVID-19 para las personas que viven con múltiples enfermedades crónicas, en comparación con las que no las padecen. Además, en relación con las personas sin enfermedades crónicas preexistentes, los niños y jóvenes con múltiples enfermedades crónicas experimentaron resultados más adversos de COVID-19", explica.

"Esto puede sugerir que el aumento de las vulnerabilidades podría estar asociado más con los extremos de edad en lugar de simplemente con la edad avanzada, como se ha informado anteriormente. Esperamos que las políticas sanitarias prioricen a las personas con múltiples enfermedades crónicas, especialmente en tiempos de emergencias de salud pública como la pandemia de COVID-19", resume Salisu-Olatunji.