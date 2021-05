MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El riesgo de enfermedad cardiovascular es casi el doble en pacientes con VIH, según se ha puesto de manifiesto con motivo del webinar 'Salud cardiovascular en el paciente con VIH', que se celebra este jueves dentro del programa de formación 'on line' 'VIH ES 2.0: Ir más allá de la indetectabilidad', organizado por SEISIDA y Gilead, y que pretende dar respuesta a los retos que todavía persisten en el manejo de la infección por VIH.

La terapia antirretroviral ha revolucionado el pronóstico de las personas que viven con VIH y ha aumentado drásticamente su supervivencia. Sin embargo, debido a ello, hay cada vez más enfermedades concomitantes que cobran relevancia, como es el caso de la salud cardiovascular, una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en la población infectada por VIH, sobre todo en los países desarrollados.

En estas personas, según ha dicho el doctor de la Unidad de VIH del Servicio de Medicina Interna del Hospital Costa del Sol de Marbella (Málaga), Julián Olalla, concurre el aumento de la edad media con*las características propias de la infección.

De acuerdo con el estudio Global Burden of Atherosclerotic Cardiovascular Disease in People Living With HIV, la infección por*VIH*se asocia con un riesgo de*enfermedad cardiovascular*que es comparable a otros grupos de alto riesgo, como el de la diabetes (60 casos por 10.000 personas al año).

De esta forma, se revela que el riesgo de*enfermedad cardiovascular*es casi el doble*en pacientes con VIH. En este sentido, el doctor ha revisado si los eventos cardiovasculares son más frecuentes en los pacientes con infección VIH y ha comentado qué mecanismos se implican en su aparición y qué cabe esperar en los próximos años.

Por su parte, la presidenta de Seisida, Marta Pombo, ha subrayado la importancia del abordaje multidisciplinar de la enfermedad cardiovascular en VIH. "La TARGA ha transformado la infección VIH en una enfermedad crónica con un incremento en el riesgo de enfermedad cardiovascular", ha enfatizado.

Del mismo modo, la experta ha destacado que la prevención y tratamiento de la ECV en pacientes con infección VIH debe ser similar a la población no infectada, con cambios en la modificación del estilo de vida (dieta equilibrada sin consumo de alcohol ni tabaco), el uso de medicación hipolipemiante y antiagregante.

Además, añade, el manejo invasivo de la enfermedad coronaria no debe ser diferente al de la población general, con uso extendido de los stents farmacoactivos en la revascularización percutánea.

'ONCOLOGÍA Y VIH'

Por otra parte, el programa 'VIH ES 2.0: Ir más allá de la indetectabilidad'*aborda diferentes temas relacionados con necesidades no cubiertas que van más allá del control de la carga viral y que perjudican la salud y la calidad de vida de las personas con VIH.

Estas jornadas 'on line' están dirigidas a profesionales sanitarios, representantes de organizaciones no gubernamentales, enfermería, educadores sociales, psicólogos y todos aquellos profesionales que trabajan en el área de VIH.

Cada mes, de la mano de expertos se debatirá acerca de un tema concreto e importante para el bienestar de las personas con VIH, como su calidad de vida, comorbilidades, inflamación, necesidades de los supervivientes o uso de medidas reportadas por el paciente. Las sesiones serán virtuales, de hora y media de duración y con metodología participativa y enfoque multidisciplinar.