El riesgo cardiovascular por estrés se puede evitar con actividad física

Una nueva investigación indica que la actividad física reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular en parte al reducir las señales cerebrales relacionadas con el estrés. En el estudio, dirigido por investigadores del Hospital General de Massachusetts (MGH) en Estados Unidos, y publicado en el 'Journal of the American College of Cardiology' , las personas con afecciones relacionadas con el estrés, como la depresión, experimentaron la mayoría de los beneficios cardiovasculares de la actividad física.

Para evaluar los mecanismos subyacentes a los beneficios de la actividad física en las enfermedades psicológicas y cardiovasculares, Ahmed Tawakol, investigador y cardiólogo del Centro de Investigación de Imágenes Cardiovasculares del Hospital General de Massachusetts, y su equipo analizaron los registros médicos y otra información de 50,359 participantes de la Misa. Biobanco General Brigham que completó una encuesta de actividad física.

Un subconjunto de 774 participantes también se sometió a pruebas de imágenes cerebrales y mediciones de la actividad cerebral relacionada con el estrés. Durante una mediana de seguimiento de 10 años, el 12,9% de los participantes desarrollaron enfermedad cardiovascular. Los participantes que cumplían con las recomendaciones de actividad física tenían un riesgo 23% menor de desarrollar enfermedad cardiovascular en comparación con aquellos que no cumplían estas recomendaciones.

Los individuos con niveles más altos de actividad física también tendían a tener una menor actividad cerebral relacionada con el estrés. En particular, las reducciones en la actividad cerebral asociada al estrés fueron impulsadas por mejoras en la función de la corteza prefrontal, una parte del cerebro involucrada en la función ejecutiva (es decir, la toma de decisiones, el control de los impulsos) y que se sabe que restringe los centros de estrés del cerebro. Los análisis tuvieron en cuenta otras variables del estilo de vida y factores de riesgo de enfermedad coronaria. Además, las reducciones en las señales cerebrales relacionadas con el estrés explicaron parcialmente el beneficio cardiovascular de la actividad física.

Como extensión de este hallazgo, los investigadores encontraron en una cohorte de 50.359 participantes que el beneficio cardiovascular del ejercicio fue sustancialmente mayor entre los participantes que se esperaría que tuvieran una mayor actividad cerebral relacionada con el estrés, como aquellos con depresión preexistente.

"La actividad física fue aproximadamente dos veces más efectiva para reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular entre las personas con depresión. Los efectos sobre la actividad cerebral relacionada con el estrés pueden explicar esta novedosa observación", resume Tawakol, autor principal del estudio.

"Se necesitan estudios prospectivos para identificar mediadores potenciales y demostrar la causalidad. Mientras tanto, los médicos podrían transmitir a los pacientes que la actividad física puede tener importantes efectos cerebrales, lo que puede impartir mayores beneficios cardiovasculares entre las personas con síndromes relacionados con el estrés, como la depresión", concluyen los investigadores.