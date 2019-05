El riesgo cardiovascular se duplica en pacientes con apnea del sueño tras una cirugía

Publicado 16/05/2019 17:14:39 CET

Los pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño grave tienen un riesgo un 50 por ciento mayor de complicaciones relacionadas con su corazón en los primeros 30 días después de una cirugía mayor, según ha estimado un nuevo estudio publicado este lunes en la revista 'The Journal of the American Medical Association'.

La apnea obstructiva grave del sueño es el tipo más común de trastorno respiratorio del sueño y también se ha asociado con un mayor riesgo de enfermedades cardiacas, hipertensión, accidente cerebrovascular, fibrilación auricular, diabetes y deterioro cognitivo. También está vinculada con un aumento de tres veces en la tasa de mortalidad.

Ante esta situación, investigadores de la University Health Network (Canadá) identificaron a 1.218 pacientes prequirúrgicos recién diagnosticados con apnea del sueño y les siguieron durante 30 días después de la cirugía. Estos pacientes quirúrgicos tenían un 50 por ciento más riesgo de complicaciones relacionadas con su corazón. Los autores creen que esto se debe a que la apnea del sueño no se diagnostica ni se trata.

En un análisis más profundo, los pacientes con apnea grave del sueño se asociaron con un aumento de 14 veces en la muerte cardíaca, un riesgo 80 por ciento mayor de lesión cardíaca y un riesgo casi 7 veces mayor de insuficiencia cardíaca. Debido a que la apnea del sueño ocurre durante el sueño, el 80 por ciento de los hombres y el 90 por ciento de las mujeres pueden ni siquiera saber que la tienen.