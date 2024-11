Revelan qué cantidad de vitamina D ayuda a reducir la presión arterial si tienes obesidad

MADRID, 13 Nov. (EDIZIONES) -

Los suplementos de vitamina D pueden reducir la presión arterial en personas mayores con obesidad, aunque tomar más de la dosis diaria recomendada por los Institutos de Medicina (IOM) no proporciona beneficios adicionales para la salud, según una nueva investigación publicada por el Centro Médico de la Universidad Americana de Beirut en el Líbano.

Cabe recordar que el IOM recomienda 600 Unidades Internacionales (UI) por día. La deficiencia de vitamina D es común en todo el mundo y se ha asociado con enfermedades cardíacas, enfermedades inmunológicas, infecciones y cáncer. Los estudios han vinculado la deficiencia de vitamina D con un mayor riesgo de hipertensión, pero la evidencia del efecto beneficioso de los suplementos de vitamina D sobre los resultados de la presión arterial no es concluyente.

"Nuestro estudio encontró que los suplementos de vitamina D pueden reducir la presión arterial en subgrupos específicos, como las personas mayores, las personas con obesidad y posiblemente aquellas con niveles bajos de vitamina D. Las dosis altas de vitamina D en comparación con la dosis diaria recomendada por el IOM no proporcionaron beneficios adicionales para la salud", expresa Ghada El-Hajj Fuleihan, del Centro Médico de la Universidad Americana de Beirut en Beirut, Líbano.

Los investigadores, que han publicado su trabajo en 'Journal of the Endocrine Society', estudiaron a 221 personas mayores con obesidad que tomaron suplementos de vitamina D a razón de 600 UI/día o 3.750 UI/día durante el transcurso de un año y descubrieron que la suplementación disminuía su presión arterial. Los investigadores compararon los dos grupos y descubrieron que dosis más altas de vitamina D no proporcionaban beneficios adicionales para la salud. Determinaron así que las personas con obesidad y aquellas con niveles bajos de vitamina D eran las que más se beneficiaban.