La respuesta inmunitaria a la insulina podría identificar a las personas con riesgo de diabetes tipo 1

Investigadores del Centro Barbara Davis para la Diabetes Infantil del Campus Médico Anschutz de la Universidad de Colorado (Estados Unidos) han descubierto que las respuestas inmunitarias a la insulina podrían ayudar a identificar a las personas con mayor riesgo de desarrollar diabetes de tipo 1.

El estudio, publicado en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences', midió las respuestas inmunitarias de individuos genéticamente predispuestos a desarrollar diabetes de tipo 1 (DT1) a la insulina natural y a los péptidos de insulina híbridos. Dado que no todos las personas genéticamente predispuestos desarrollan la DT1, los investigadores trataron de examinar las respuestas inmunitarias de las células T de la sangre periférica que podrían producirse antes de la aparición de la diabetes clínica.

"Queremos saber por qué la gente desarrolla la DT1, y esta investigación ha ayudado a proporcionar mucha más información y datos en cuanto a lo que parece cuando las personas genéticamente en riesgo se dirigen hacia el diagnóstico clínico. Lo ideal es tratar una enfermedad cuando está activa, así que esto es una necesidad en nuestro campo para entender cuándo las personas tienen una respuesta inmune dirigida contra las células productoras de insulina", explica Aaron Michels, autor principal del estudio.

Los investigadores recogieron muestras de sangre de adolescentes con riesgo genético cada 6 meses durante dos años. Las respuestas inflamatorias de las células T a los péptidos híbridos de insulina se correlacionaron con el empeoramiento de las mediciones de glucosa en sangre y la progresión hacia el desarrollo de la DT1. Los resultados indican un importante avance en la identificación temprana del riesgo de DT1, así como el potencial de intervención.

"Actualmente existen terapias utilizadas en estudios de investigación que han retrasado la aparición de la diabetes tipo 1 clínica. Los pacientes con estas respuestas inmunitarias específicas, pueden beneficiarse de la intervención inmunitaria para retrasar la aparición de la DT1 y posiblemente prevenirla durante años", afirma Michels.

Además, el investigador apunta que estos resultados pueden conducir a la investigación más allá de la DT1. "Nuestro trabajo se centró en la diabetes, pero esto tiene implicaciones para otras enfermedades autoinmunes. Entender cómo responde el sistema inmunitario puede ser crucial para tratar de prevenir las enfermedades antes de que se presenten los síntomas clínicos", concluye.