La resistencia a la insulina está relacionada con estas 30 enfermedades

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La resistencia a la insulina está asociada con 31 enfermedades diferentes y, en las mujeres, también está vinculada a mayores probabilidades de muerte prematura, según un estudio de datos de cientos de miles de personas en el Reino Unido que se presenta en la Reunión Anual de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes (EASD) en Madrid, España (9-13 de septiembre).

Para llegar a esta conclusión, Jing Wu de la Facultad de Medicina Cheeloo de la Universidad de Shandong, China, y sus colegas analizaron datos del Biobanco del Reino Unido, que contiene información genética, médica y de estilo de vida proporcionada por más de 500.000 personas en el Reino Unido. En la conferencia se escuchará que existe evidencia convincente de vínculos entre la resistencia a la insulina y afecciones tan diversas como la enfermedad de Parkinson, la gota y la ciática.

La resistencia a la insulina, cuando las células del cuerpo no responden adecuadamente a la insulina y no pueden absorber fácilmente la glucosa de la sangre, es una característica clave de la diabetes tipo 2. Las causas de la resistencia a la insulina no se comprenden por completo, pero se cree que el exceso de peso y la falta de actividad física son los principales factores que contribuyen. La resistencia a la insulina también es un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular. Sin embargo, se sabe menos sobre su impacto más amplio en la salud.

En el estudio participaron 429.159 participantes (231.033 mujeres y 198.126 hombres) con edades comprendidas entre 40 y 69 años. Los niveles de azúcar y grasas en sangre, incluido el colesterol, se utilizaron para calcular el índice TyG de cada participante, una medida de resistencia a la insulina. Los puntajes del índice TyG oscilaron entre 5,87 y 12,46 unidades, con una lectura promedio de 8,71 unidades. Los participantes con una puntuación TyG más alta, y por tanto un mayor grado de resistencia a la insulina, al inicio del estudio tendían a ser hombres, mayores, menos activos, fumadores y con obesidad.

Al rastrear la salud de los participantes durante una mediana de 13 años, los investigadores pudieron vincular la resistencia a la insulina con 31 enfermedades. La resistencia a la insulina se asoció con un mayor riesgo de desarrollar 26 de estas enfermedades, incluidos trastornos del sueño, infecciones bacterianas y pancreatitis, y un mayor grado de resistencia a la insulina se asoció con una mayor probabilidad de padecer la enfermedad.

En concreto, cada aumento de una unidad en la resistencia a la insulina se asoció con un riesgo 18% mayor de trastornos del sueño, un riesgo 8% mayor de infecciones bacterianas y un riesgo 31% mayor de pancreatitis. La resistencia a la insulina también se asoció a un menor riesgo de cinco enfermedades, entre ellas anemia (disminución del riesgo del 6%), enfermedad de Parkinson (-16%) y osteoporosis (-13%). (Todos los porcentajes de riesgo de enfermedad se refieren al cambio en el riesgo asociado con un aumento de una unidad en la resistencia a la insulina).

La relación entre la resistencia a la insulina y la diabetes (+166% o 2,66 veces más riesgo), la gota y la dislipidemia (niveles no saludables de grasas en sangre, +61%) y trastornos relacionados fue particularmente fuerte. Algunas de las asociaciones, como las que existen entre la resistencia a la insulina y un mayor riesgo de desarrollar obesidad (riesgo 7% mayor), hipertensión (+21%) y enfermedad cardíaca isquémica (+24%), ya se habían documentado anteriormente. Otras asociaciones, como las existentes entre la resistencia a la insulina y la gota, la enfermedad de Parkinson y la ciática, eran nuevas para la ciencia.

"Descubrimos que cada aumento de una unidad en la resistencia a la insulina aumentaba el riesgo de gota en un 65%, pero reducía el riesgo de enfermedad de Parkinson en un 16%", afirma Wu. "Además, cada aumento de una unidad en la resistencia a la insulina se asoció con un 10% más de probabilidad de ciática".

Los investigadores analizaron luego la asociación entre la resistencia a la insulina y la mortalidad por cualquier causa (muerte por cualquier causa). En este análisis, consideraron a hombres y mujeres por separado. Esto demostró que la resistencia a la insulina está asociada con la mortalidad por todas las causas en las mujeres, pero no se encontró ninguna relación en los hombres. En las mujeres, cada aumento de una unidad en la resistencia a la insulina se asoció con un riesgo 11% mayor de morir durante el período del estudio. El análisis de datos de estudios existentes que incluían datos sobre la resistencia a la insulina y la salud confirmó los hallazgos.

Los investigadores concluyen: "Hemos demostrado que al evaluar el grado de resistencia a la insulina, es posible identificar a las personas que corren el riesgo de desarrollar obesidad, hipertensión, enfermedades cardíacas, gota, ciática y algunas otras enfermedades. Esto proporciona una base para medidas de intervención temprana para reducir el riesgo de enfermedades y también ofrece nuevas ideas para la prevención y el tratamiento de enfermedades. Es importante concienciar al público sobre estos factores modificables, ya que permite a las personas tomar medidas proactivas hacia una mejor salud metabólica. Si bien no buscamos formas de mejorar la resistencia a la insulina, investigaciones anteriores han demostrado que las modificaciones del estilo de vida, como el ejercicio regular y seguir una dieta equilibrada baja en azúcares agregados y carbohidratos refinados, pueden ayudar a reducir el riesgo de resistencia a la insulina".