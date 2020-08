¿Está relacionado el sueño REM con el apetito? Este es el vínculo

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universidad de Berna y del Inselspital (Suiza) han descubierto que la activación de las neuronas del hipotálamo durante el sueño REM regula el comportamiento alimenticio: la supresión de esta actividad en los ratones disminuye el apetito.

A pesar de la amplia comprensión de las diferentes regiones del cerebro activadas durante el sueño de movimiento rápido, se sabe poco sobre para qué sirve esta actividad. Durante el sueño, se pasan por diferentes fases del sueño, cada una de las cuales puede contribuir de manera diferente a que nos sintamos descansados.

Durante la fase REM (movimiento ocular rápido), una etapa peculiar durante la cual se produce la mayoría de los sueños, los circuitos específicos del cerebro muestran una actividad eléctrica muy alta. Sin embargo, la función de esta actividad específica del sueño sigue sin estar clara.

Entre las regiones del cerebro que muestran una fuerte activación durante el sueño REM están las áreas que regulan las funciones de la memoria o la emoción, por ejemplo. El hipotálamo, una estructura cerebral diminuta y evolutivamente bien conservada en todos los mamíferos, también muestra una alta actividad durante el sueño REM. En los animales despiertos, las neuronas de esta región del cerebro orquestan el apetito y el consumo de alimentos y participan en la regulación de los comportamientos motivados y la adicción.

En un nuevo estudio, estos científicos se propusieron investigar la función de la actividad de las neuronas hipotalámicas en ratones durante el sueño REM. Su objetivo era comprender mejor cómo la activación neuronal durante el sueño REM influye en nuestro comportamiento diario. Descubrieron que la supresión de la actividad de estas neuronas disminuye la cantidad de comida que los ratones consumen. "Esto sugiere que el sueño REM es necesario para estabilizar la ingesta de alimentos", explica Antoine Adamantidis, autor principal del estudio, que se ha publicado en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences'.

El investigador ha descubierto que los patrones de actividad específicos de las neuronas en el hipotálamo que normalmente señalan el comer en el ratón despierto también están presentes cuando los animales estaban en la etapa de sueño REM. Para evaluar la importancia de estos patrones de actividad durante el sueño REM, el grupo de investigación utilizó una técnica llamada optogenética, con la que utilizaron pulsos de luz para apagar con precisión la actividad de las neuronas hipotalámicas durante el sueño REM. Como resultado, los investigadores encontraron que los patrones de actividad para comer se modificaron y que los animales consumieron menos comida.

"Nos sorprendió lo fuerte y persistente que fue nuestra intervención en la actividad neuronal del hipotálamo lateral y en el comportamiento de los ratones. La modificación de los patrones de actividad todavía se podía medir después de cuatro días de sueño regular", detalla otro de los autores, Lukas Oesch. Estos hallazgos sugieren que la actividad eléctrica en los circuitos hipotalámicos durante el sueño REM es altamente plástica y esencial para mantener un comportamiento de alimentación estable en los mamíferos.