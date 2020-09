La relación del VPH con el cáncer oral

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Desde hace años sabemos que además del tabaco y del alcohol, el Virus del Papiloma Humano (VPH) puede causar cáncer oral (amígdala, base de lengua y pared posterior de la faringe). La proporción de casos en los que el virus es el causante del carcinoma de orofaringe varía según el país, y en el caso concreto de España es el responsable del 10-12 % de los casos de los cánceres orales.

Así lo explica en una entrevista con Infosalus la presidenta de la Sociedad Española de Estomatología y Odontología (SEEYO), la doctora Rosa Marco Millán. En concreto, según recuerda la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, los VPH son un grupo de virus relacionados entre sí, existen más de 200 tipos, y pueden causar verrugas en diferentes partes del cuerpo.

"Cerca de 40 de ellos afectan a los genitales. Estos se propagan a través del contacto sexual con una persona infectada. También se pueden propagar a través de otro contacto íntimo de piel a piel. Algunos de ellos pueden ponerle en riesgo desarrollar un cáncer", agrega.

Además, cita que existen dos categorías de VPH de transmisión sexual: El VPH de bajo riesgo, que puede causar verrugas en o alrededor de los genitales, el ano, la boca o la garganta; así como el VPH de alto riesgo, que puede ocasionar varios tipos de cáncer, como el de cuello uterino, el de ano, algunos tipos de cáncer de boca y de garganta, cáncer de vulva, de vagina o incluso de pene.

"La mayor parte de las infecciones por VPH desaparecen por sí solas y no causan cáncer. Pero a veces las infecciones duran más. Cuando una infección por VPH de alto riesgo dura muchos años puede provocar cambios en las células. Si estos cambios no se tratan, pueden empeorar con el tiempo y convertirse en cáncer", asegura esta entidad científica

En el caso concreto del cáncer oral que nos atañe en este artículo, la presidenta de la SEEYO, la doctora Rosa Marco Millán, señala que, dado que la infección con ciertos tipos de VPH puede causar algunas formas de cáncer, el tipo asociado con el cáncer oral es el 'VPH16'. "La mayoría de las personas con infecciones por VPH en la boca y en la garganta no muestra síntomas y solo un porcentaje muy pequeño padece cáncer oral", reconoce.

A su juicio, es importante tener en cuenta que la mayor parte de los pacientes con infecciones por VPH, en la cavidad oral o en cualquier otra zona, no va a desarrollar cáncer nunca. "Es decir, que aunque el sexo oral esté relacionado con el cáncer, la mayoría de los individuos que practican sexo oral no va a desarrollar cáncer, del mismo modo que, aunque existe una relación muy clara entre tabaco y cáncer, muchos fumadores no desarrollan un cáncer", subraya la especialista.

EL PAPEL PRIMORDIAL DE LA VACUNACIÓN

Según detalla esta experta, la vacunación es lo que va a evitar que nos infectemos pero para ello debe ser puesta antes de tener las primeras relaciones sexuales. "Hoy en día ya está en el programa de vacunación español, aunque sólo se pone a las mujeres por la alta incidencia del cáncer de útero. El otro método de prevención es el preservativo. Aunque la protección que ofrecen los preservativos no es del 100%; si bien su uso es altamente recomendable. Debe recordarse, además, que no protegen sólo del VPH, sino también de otras infecciones de transmisión sexual como el VIH", agrega Marco.

En este contexto, la estomatóloga indica que la mayor parte de los pacientes afectados por estos cánceres tienen mas de 55 años de edad cuando se les detecta la enfermedad por primera vez. No obstante, esto puede cambiar debido a que los cánceres relacionados con el VPH se están volviendo mas comunes.

"Son dos veces más frecuentes en los hombres que en mujeres, y son cada vez más en personas jóvenes sin antecedentes de consumo excesivo de alcohol o uso de tabaco. La razón para el aumento en los cánceres relacionados con VPH no está clara, aunque se cree que podría deberse a cambios en las prácticas sexuales en las últimas décadas, particularmente a un aumento en el sexo oral", sostiene la especialista.

En cuanto al pronóstico de la enfermedad, la presidenta de la Sociedad Española de Estomatología y Odontología remarca que los carcinomas de orofaringe asociados a VPH tienen en general mejor pronóstico que los producidos por ejemplo por tabaco: "Esto quiere decir que tienen mayor probabilidad de curación. Sin embargo, los pacientes que también fuman o han fumado tienen mayor riesgo a tener peores respuestas a los tratamientos".

Con todo ello, la doctora Rosa Marco insiste en que la educación sexual es "verdaderamente la gran asignatura pendiente de nuestro sistema educativo" y esto podría ayudar enormemente en la prevención del cáncer oral.