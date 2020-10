Reducir la nicotina disminuye la adicción al tabaquismo en poblaciones vulnerables

Una persona fuma en la terraza de un bar durante el primer día de la prohibición de realizarlo en la vía pública en Andalucía si no existe una distancia de dos metros de separación con otras personas para evitar contagios de Covid-19. En Sevilla,(Andalucí

Una persona fuma en la terraza de un bar durante el primer día de la prohibición de realizarlo en la vía pública en Andalucía si no existe una distancia de dos metros de separación con otras personas para evitar contagios de Covid-19. En Sevilla,(Andalucí - María José López - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio proporciona evidencia de que, incluso en fumadores de poblaciones vulnerables, la reducción del contenido de nicotina a niveles bajos disminuye la adicción. Los resultados podrían conducir a cambios de política que afecten a los cigarrillos combustibles, según publican los autores en la revista 'JAMA Network Open'.

La investigación, dirigida por Stephen T.Higgins, director del Vermont Center on Behavior and Health en el Larner College of Medicine, de la Universidad de Vermont (UVM), en colaboración con colegas de la Universidad Brown y la Universidad Johns Hopkins, el estudio buscaba determinar si la reducción del contenido de nicotina de los cigarrillos disminuye las tasas de tabaquismo y la gravedad de la dependencia de la nicotina entre los adultos con trastornos psiquiátricos o desventajas socioeconómicas.

Se realizaron tres ensayos clínicos aleatorios doble ciego en la UVM, Brown y Johns Hopkins entre octubre de 2016 y septiembre de 2019, con datos analizados desde septiembre de 2019 a julio de 2020. Un total de 775 fumadores diarios con trastornos afectivos, trastorno por consumo de opioides o Se consideró elegible para personas con desventaja socioeconómica que NO estaban tratando de dejar de fumar actualmente.

Los participantes fueron asignados al azar para usar cigarrillos de investigación durante 12 semanas que contenían 0,4 mg de nicotina / g de tabaco, 2,4 mg de nicotina / g de tabaco (ambos conocidos como cigarrillos de muy bajo contenido de nicotina o VLNC) o 15,8 mg de nicotina / g de tabaco (una nivel comparable al de un cigarrillo comercial estándar).

Los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos proporcionaron los cigarrillos del estudio y todos eran idénticos en apariencia. La asignación a los dos VLNC disminuyó la tasa diaria de tabaquismo en un promedio de aproximadamente un 30 por ciento, así como la gravedad de la dependencia de la nicotina y las medidas bioquímicas de la exposición al humo en comparación con aquellos que usaban los cigarrillos con contenido de nicotina en los niveles de los cigarrillos comerciales.

"Sabemos que la menor tasa de tabaquismo y la gravedad de la dependencia son dos predictores importantes para dejar de fumar con éxito si alguien intenta dejar de fumar --señala Higgins, quien presentará estos últimos hallazgos en una conferencia de investigadores del tabaco y funcionarios del NIH-FDA el 20 de octubre de 2020--. Nuestros hallazgos en este y en estudios anteriores sugieren que reducir el contenido de nicotina en todos los cigarrillos a niveles mínimamente adictivos beneficiaría a todos los fumadores, incluidos los más vulnerables al tabaquismo y la adicción".