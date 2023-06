Personas con hipercolesterolemia familiar tienen una alta carga de aterosclerosis aunque no presenten síntomas

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

Cardiólogos del Hospital Clínico San Carlos han desarrollado una investigación que demuestra que reducir el llamado colesterol malo LDL en pacientes asintomáticos con hipercolesterolemia familiar se asocia a una reducción de aterosclerosis y, por consiguiente, menor probabilidad de sufrir un ataque cardiaco, según acaban de publicar en la revista científica de medicina cardiovascular, 'Circulation'.

El estudio 'Architect' (Alirocumab and coronary aterosclerosis in asymptomatic patients with familial hypercholesterolemia) es un ensayo clínico multicéntrico, en fase IV, en el que han participado 104 personas voluntarias con hipercolesterolemia familiar, con edad media de 53 años y que no presentaban enfermedad cardiovascular clínica, y a quienes se realizó un TAC coronario para analizar la cantidad y características de la aterosclerosis, así como la predisposición a producir infartos de miocardio.

Tras la realización del TAC a las personas que formaron parte del ensayo, se les administró el medicamento alirocumab durante 18 meses, que es un inhibidor de la proteína PCSK9 y que reduce intensamente el nivel de colesterol malo o LDL. A los 18 meses se les volvió a realizar otro TAC y los resultados mostraron una reducción de la cantidad de aterosclerosis en el 93 por ciento de los pacientes, con una reducción media del 55 por ciento en cada uno de ellos, y también que la placa de aterosclerosis que aún quedaba en las arterias y que no se había reducido era menos susceptible de provocar un evento cardiovascular negativo.

"Es el primer estudio que ha demostrado que las personas con hipercolesterolemia familiar tienen una alta carga de aterosclerosis coronaria aunque no presenten síntomas y el primero en demostrar que la reducción intensa de colesterol LDL, con alirocumab, es capaz de reducir esta carga en poco tiempo, todo ello empleando un método de imagen no invasivo" explica el cardiólogo del Hospital Clínico San Carlos, Leopoldo Pérez de Isla.

A pesar del uso de medicamentos como estatinas y otras terapias para reducir los niveles de LDL en sangre de pacientes con hispercolesterolemia familiar, éstos continúan presentando un elevado riesgo de enfermedad cardiovascular asociado a la presencia de placa de aterosclerosis en sus arterias.

El estudio 'Architect', en el que han participado 18 hospitales españoles, es el primero que analiza la carga de aterosclerosis en toda la longitud del árbol coronario, a diferencia de estudios previos.

"Sabemos que esta reducción de la carga de aterosclerosis coronaria se asocia a una menor probabilidad de sufrir ataques cardiacos", añade Pérez de Isla.