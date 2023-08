Las redes sociales no causan depresión en niños y jóvenes

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La prevalencia de la ansiedad y la depresión ha aumentado en los jóvenes en los últimos años en la mayoría de partes del mundo, pero esto no tendría que estar relacionado con el uso de redes sociales, según los resultados de un estudio de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología (NTNU).

"La prevalencia de la ansiedad y la depresión ha aumentado. Al igual que el uso de las redes sociales. Por eso mucha gente cree que tiene que haber una correlación", ha señalado la profesora del Departamento de Psicología de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología, Silje Steinsbekk.

En el proyecto de investigación 'Trondheim Early Secure Study', los investigadores siguieron a 800 niños de Trondheim (Noruega) durante un periodo de seis años para buscar correlaciones entre el uso de los medios sociales y el desarrollo de síntomas de enfermedad mental.

"Hemos recogido datos cada dos años, desde el año en que los niños tenían diez años hasta que cumplieron 16 años. Esto nos ha permitido seguir a los niños durante la transición de la infancia a la adolescencia. Los síntomas de ansiedad y depresión se han identificado mediante entrevistas de diagnóstico tanto con los niños como con sus padres", ha explicado Steinsbekk.

El resultado del estudio fue el mismo para chicos y chicas. Los resultados fueron los mismos independientemente de si los niños publicaban 'posts' y fotos a través de sus propias páginas en las redes sociales o si les gustaban y comentaban 'posts' publicados por otros.

Un mayor uso de las redes sociales no provocó más síntomas de ansiedad y depresión. Tampoco se dio el caso de que los que desarrollaron más síntomas de ansiedad y depresión con el tiempo cambiaran sus hábitos en las redes sociales.

INVESTIGADORES NORUEGOS HALLAN CORRELACIONES DÉBILES

En los últimos años se han realizado varios estudios sobre la correlación entre el uso de las redes sociales por parte de niños y jóvenes y su salud mental.

"Algunos estudios han concluido que el uso de los medios sociales favorece la salud mental, mientras que otros concluyen que tiene un impacto negativo. Pero la mayoría de las correlaciones son débiles", según ha manifestado Steinsbekk.

"La salud mental suele definirse de forma amplia en los estudios y abarca desde la autoestima hasta la depresión. Los datos suelen recogerse mediante cuestionarios. No está claro qué se ha medido realmente, y a menudo se ha centrado la atención en la frecuencia, es decir, cuánto tiempo han pasado los jóvenes en las redes sociales", ha destacado Steinsbekk.

"Al hacer un seguimiento de los mismos sujetos durante varios años, registrar los síntomas de la enfermedad mental mediante entrevistas en profundidad y examinar diversos tipos de uso de los medios sociales, nuestro estudio nos ha permitido echar un vistazo más detallado y ofrecer una imagen más matizada de las correlaciones", ha asegurado el investigador.

Estudios anteriores realizados por el mismo grupo de investigación muestran que alrededor del 5 por ciento de los jóvenes noruegos sufren depresión. La prevalencia es menor en los niños.

Uno de cada diez niños cumple los criterios de un trastorno de ansiedad al menos una vez durante el periodo comprendido entre los cuatro y los 14 años.

"El uso de los medios sociales por parte de los jóvenes es un tema que suele generar emociones fuertes, y hay mucha preocupación tanto entre los padres como entre los profesionales", ha subrayado el investigador.

"Esperamos aportar más conocimientos sobre cómo afectan los medios sociales al desarrollo de los jóvenes y a su capacidad para desenvolverse en la sociedad". ¿Quién es especialmente vulnerable? ¿Quién se beneficia de las redes sociales? ¿Importa la forma en que se utilizan los medios sociales?", ha añadido Silje Steinsbekk..

APOYO SOCIAL Y MENOS SOLEDAD

Steinsbekk y sus colegas descubrieron anteriormente que las chicas a las que les gustaban y comentaban las publicaciones de otras personas en las redes sociales desarrollaban una imagen corporal más pobre con el tiempo, pero no ocurría lo mismo con los chicos. Publicar en sus propias cuentas de redes sociales no influye en la autoestima, ni de los chicos ni de las chicas.

En los próximos años, los investigadores examinarán también cómo afectan al desarrollo de los jóvenes y a su funcionamiento en sociedad distintas experiencias en las redes sociales, como el ciberacoso y la publicación de fotos de desnudos.

"Nuestro estudio concluye que si Kari o Knut dan cada vez más me gusta y publican en Instagram o Snapchat, no tienen más probabilidades de desarrollar síntomas de ansiedad y depresión. Pero eso no significa que no tengan experiencias negativas en las redes sociales, o se sientan adictos o excluidos. Algunos pueden ser especialmente vulnerables y esos son los que tenemos que identificar", ha afirmado Steinsbekk.

Al mismo tiempo, Steinsbekk también señala que los medios sociales tienen aspectos positivos.

"Los medios sociales proporcionan un lugar para la comunidad y la pertenencia, facilitando el contacto con amigos y familiares. Los medios sociales pueden ser una plataforma de apoyo social y ayudar a proteger contra la soledad a los jóvenes con pocos amigos", ha asegurado.

El estudio 'Trondheim Early Secure Study' ha recogido datos de miles de niños y sus padres cada año desde que los sujetos tenían cuatro años. Los sujetos tienen ahora 20 años y la novena ronda de recogida de datos tendrá lugar este otoño.