Recomiendan retrasar hasta cuatro años el diagnóstico de la diabetes, tras el aviso de prediabetes

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las personas a las que se les ha diagnosticado prediabetes pueden reducir su riesgo de muerte a largo plazo y de complicaciones de salud relacionadas con la diabetes si retrasan la aparición de la diabetes durante tan solo cuatro años mediante dieta y ejercicio. Guangwei Li, del Hospital de la Amistad China-Japón, en China, y su equipo informan sobre estos hallazgos en un nuevo estudio publicado en la revista de acceso abierto 'PLOS Medicine'.

La diabetes tipo 2 se asocia a un mayor riesgo de muerte y discapacidad, e impone una carga económica significativa a las personas y las sociedades de todo el mundo. Los cambios en el estilo de vida, como llevar una dieta saludable y hacer más ejercicio, pueden retrasar o reducir el riesgo de desarrollar diabetes en personas con un diagnóstico de intolerancia a la glucosa, comúnmente llamada prediabetes. Sin embargo, se desconoce cuánto tiempo debe retrasar una persona la aparición de la diabetes para garantizar una mejor salud a largo plazo.

En el nuevo estudio, los investigadores analizaron los resultados de salud de 540 personas prediabéticas que participaron en el Estudio de Prevención de la Diabetes de Da Qing original, un ensayo de seis años realizado en la ciudad de Da Qing en China, a partir de 1986. Los participantes pertenecían a un grupo de control o a uno de los tres grupos de intervención en el estilo de vida, que implicaban seguir una dieta saludable, hacer más ejercicio o ambas cosas. El ensayo realizó un seguimiento de los participantes durante más de 30 años.

El equipo de Li determinó el riesgo a largo plazo de muerte, eventos cardiovasculares (como ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares o insuficiencia cardíaca) y otras complicaciones relacionadas con la diabetes en los participantes del ensayo. Descubrieron que las personas que no padecían diabetes durante al menos cuatro años después de su diagnóstico inicial tenían un riesgo significativamente menor de morir y un riesgo significativamente menor de sufrir un evento cardiovascular en comparación con quienes desarrollaron diabetes antes. Este efecto protector no se observó en las personas que no padecían diabetes durante menos del "umbral de cuatro años".

En general, el análisis sugiere que cuanto más tiempo pueda una persona prediabética retrasar el desarrollo de la diabetes, mejores serán sus resultados de salud a largo plazo. Sin embargo, incluso unos pocos años de mantenimiento del estado prediabético pueden producir beneficios durante muchos años.

Los autores añaden: "Este estudio sugiere que una mayor duración de la no diabetes en las personas con intolerancia a la glucosa tiene resultados beneficiosos para la salud y reduce la mortalidad. La implementación de intervenciones efectivas dirigidas a las personas con intolerancia a la glucosa debe considerarse como parte del tratamiento preventivo de la diabetes y las complicaciones vasculares relacionadas con la diabetes".