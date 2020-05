Radiólogos catalanes elaboran un estudio sobre afectaciones neurológicas

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 27 May. (EUROPA PRESS) -

El equipo del área de neurorradiología del Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) Metropolitana Sur del Hospital de Bellvitge de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha elaborado uno de los estudios "más amplios" sobre el papel de la neuroimagen en las afectaciones neurológicas detectadas en algunos de los pacientes infectados por el coronavirus.

La revista 'American Journal of Neuroradiology' ha publicado el estudio 'Neurological involvement in COVID-19: cause or coincidence? A Neuroimaging perspective', ha informado el Institut Català de la Salud (ICS) en un comunicado este miércoles.

Los resultados concluyen que no se han detectado presentaciones neurorradiológicas características ni signos de daño directo del virus sobre el sistema nervioso central, aunque algunos daños por mecanismos indirectos "parecen totalmente plausibles".