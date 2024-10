Quitarse el condón sin consentimiento de la pareja, ¿debería ser motivo de cárcel?

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Casi nueve de cada diez adultos jóvenes en el Reino Unido creen que quitarse el condón durante las relaciones sexuales sin el permiso de la otra persona es una agresión sexual, y aproximadamente la mitad apoya la pena de prisión como castigo, según un nuevo estudio de investigadores de la University College de Londres (Reino Unido).

Este es el primer estudio del Reino Unido que analiza las opiniones sobre la retirada no consentida del preservativo. Se publica en 'PLOS ONE' y encuestó a 1.729 personas de entre 18 y 25 años que viven en el Reino Unido. Cabe recordar que la extracción no consentida del condón, a veces conocida como "stealthing", ocurre cuando una persona se quita el condón antes o durante la relación sexual sin el permiso de la otra persona.

Para la encuesta se eligió a los jóvenes como foco del estudio porque, de todos los grupos demográficos, son ellos los que más usan condones. La encuesta consistió en varios ejemplos de extracción de preservativo sin consentimiento, que diferían según el resultado de salud y el estado civil. A continuación se formularon preguntas a los encuestados sobre la moralidad y la criminalidad de la extracción del preservativo sin consentimiento.

En un caso, un hombre se quita el preservativo mientras mantiene una relación sexual exclusiva, pero como consecuencia de ello su pareja queda embarazada. En otro escenario, la pareja se deprime porque le quitan el condón sin su consentimiento. Se exploraron otros dos escenarios en los que se examinó la extracción no consensuada del condón en una situación de encuentro casual o en una pareja de larga duración.

La mayoría de los encuestados (99%) consideró que la retirada del preservativo sin consentimiento estaba mal y lo clasificó como agresión sexual (88%).Los encuestados también apoyaron la pena de prisión por el acto, especialmente si la víctima quedó embarazada (52,1%), estaba deprimida (41,6%) o si la extracción del preservativo sin consentimiento se realizó como parte de un encuentro casual (53,9%). Mientras tanto, el apoyo a la pena de prisión para quienes mantienen relaciones de larga duración fue del 47,2%.

La autora principal, la doctora Farida Ezzat (Instituto UCL EGA para la Salud de la Mujer), comenta: "Independientemente del resultado o el estado de la relación, la abrumadora mayoría de los encuestados creía que la extracción no consentida del condón es una violación del consentimiento para tener relaciones sexuales, moralmente incorrecta y criminal".

La autora principal, la doctora Geraldine Barrett (UCL EGA Institute for Women's Health) añade: "La extracción no consentida del condón durante las relaciones sexuales, a veces llamada 'stealthing', ha surgido recientemente en las esferas públicas y legales como una 'tendencia sexual'.

En el Reino Unido ha habido tres condenas recientes por violación debido a la extracción no consentida del condón. Sin embargo, se sabe poco sobre las actitudes de los adultos jóvenes en el Reino Unido. Esperamos que nuestros hallazgos ayuden a orientar las futuras campañas de salud sexual y la legislación para abordar este fenómeno y brindar el apoyo tan necesario a los afectados".