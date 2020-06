¿Se puede ser objetivo?

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los investigadores de la Universidad Johns Hopkins que estudian la mente y el cerebro utilizaron métodos de la ciencia cognitiva para probar una pregunta filosófica de larga data: ¿Pueden las personas ver el mundo objetivamente? Su respuesta, publicada este lunes en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences', es un rotundo no.

Con una nueva serie de experimentos utilizando sofisticados gráficos por computadora y "monedas" cortadas con láser, el equipo de Johns Hopkins, cuyo autor principal es un neurocientífico con un doctorado en filosofía, descubrió que es casi imposible para las personas separar la verdadera identidad de un objeto de su propia perspectiva al respecto.

Para este estudio, los participantes miraban objetos redondos que estaban inclinados lejos de ellos e, incluso cuando la gente estaba segura de que los objetos eran redondos, no podían evitar "verlos" de forma distorsionada, como óvalos o elipses.

"Esta pregunta sobre la influencia de la propia perspectiva de uno en la percepción es algo que los filósofos han estado discutiendo durante siglos --recuerda el autor principal Chaz Firestone, profesor asistente de Ciencias Psicológicas y Cerebrales y Director del Laboratorio Hopkins de Percepción y Mente-. Fue realmente emocionante para nosotros adoptar un enfoque experimental a esta pregunta".

Cuando los humanos ven cosas, el cerebro las identifica combinando información visual sin procesar con suposiciones arraigadas y conocimiento sobre el mundo. Por ejemplo, si se coge una moneda circular y se inclina, la luz de la moneda incide en los ojos se ve en forma de óvalo o elipse pero el cerebro va más allá de esa información y hace "ver" un círculo en el mundo real. Los filósofos, especialmente John Locke y David Hume, se han preguntado durante mucho tiempo si es posible separar la forma en que realmente es el objeto (un círculo) de cómo llega a nuestros ojos (una elipse), en otras palabras, si la visión objetiva pura es incluso posible.

Para llegar a la pregunta, el equipo diseñó un "experimento de filosofía" para el laboratorio. En el transcurso de nueve experimentos, a los sujetos se les mostraron pares de monedas tridimensionales. Uno siempre fue un verdadero óvalo, el otro era un círculo. Los sujetos tuvieron que elegir el verdadero óvalo. Parece fácil, pero cuando se les presentan monedas circulares inclinadas, los sujetos quedaron desconcertados y su tiempo de respuesta disminuyó significativamente. Esto persistía si las monedas estaban quietas o en movimiento; con diferentes formas; y si las monedas se mostraban en una pantalla de computadora o se mostraban justo en frente de los sujetos.

Los objetos están estampados con nuestra perspectiva, concluye el autor principal, Jorge Morales, becario postdoctoral. "Nuestro enfoque subjetivo del mundo permanece con nosotros --apunta--. Incluso cuando tratamos de percibir el mundo como realmente es, no podemos descartar por completo nuestra perspectiva".

Este es el primero de varios experimentos en los que el equipo está trabajando utilizando enfoques de psicología y neurociencia para probar ideas de filosofía. En colaboración con el filósofo Austin Baker, están analizando cómo los estereotipos afectan la percepción, específicamente si los sujetos tienen más dificultades para ver a las personas que desafían sus estereotipos de género. Otro proyecto examina cómo las personas perciben los objetos que no están allí, o cómo las personas notan la ausencia de cosas.

"Este es un proyecto que realmente nos sorprendió: esperábamos que la 'objetividad' abrumara por completo cualquier influencia de la perspectiva del sujeto --destaca Firestone--. Este es un buen ejemplo de cómo las ideas de la filosofía pueden influir en la ciencia de la mente y el cerebro".