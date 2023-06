¿Puede dificultar la adenomiosis lograr un embarazo?

Archivo - Woman holding her belly in bed

Archivo - Woman holding her belly in bed - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / GPOINTSTUDIO - Archivo

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La adenomiosis es una condición inflamatoria del útero que no tiene incidencia directa sobre la fertilidad, pero "sí puede alterar el transporte de los espermatozoides en su camino hasta el óvulo obstaculizando la implantación embrionaria y dificultando el embarazo natural", según ha explicado el director de IVI Valencia, Ernesto Bosch.

La adenomiosis se produce cuando el tejido que normalmente recubre el útero (tejido endometrial) se desarrolla en la pared muscular del útero. El tejido desplazado sigue actuando normalmente, se engrosa, se degrada y produce sangrado, durante cada ciclo menstrual. El resultado puede ser un útero agrandado y una menorragia dolorosa.

La patología afecta aproximadamente al 1-5 por ciento de las mujeres en edad reproductiva, suele diagnosticarse en mujeres de entre 30 y 50 años, y provoca hemorragias menstruales abundantes e incluso infertilidad.

No es un cáncer, pero según los expertos debe considerarse una enfermedad "maligna", ya que actualmente no existe ningún tratamiento eficaz para curarla, aparte de la histerectomía -operación para extraer el útero de una mujer-, lo cual impediría una futura gestación.

En este sentido, IVI ha llevado a cabo el trabajo 'Adenomyosis decreases the live birth rate but may not affect perinatal outcomes in assisted reproductive cycles', que nace con el objetivo de determinar si la adenomiosis uterina se asocia a peores resultados perinatales en tratamientos de reproducción asistida con donación de óvulos.

"Este estudio retrospectivo, que incluye a más de 3.300 pacientes, muestra que, si bien la adenomiosis disminuye la tasa de recién nacidos vivos por transferencia embrionaria en las pacientes que presentan esta patología, parece no afectar los resultados perinatales en los ciclos de reproducción asistida. Esta constante labor de investigación, así como nuestros tratamientos personalizados, nos permiten ofrecer hoy en día las mejores opciones de tratamiento a nuestras pacientes", ha informado Bosch.

Tanto la adenomiosis como la endometriosis, esta última cada vez más conocida a nivel social, pueden afectar la capacidad reproductiva de la mujer, por lo que es importante sabe identificar sus síntomas para poder diagnosticar ambas enfermedades precozmente y ponerles solución de la mejor manera.

De hecho, la primera fase pasa por no confundir endometriosis con adenomiosis, hecho que ocurre con frecuencia, ya que no se trata de la misma enfermedad, aunque es cierto que en casi el 20 por ciento de los casos aparecen de forma conjunta.

Durante la celebración del 10th IVIRMA Congress se abordó sobre si se puede tratar la adenomiosis para mejorar las tasas de embarazo. En este sentido, la investigación liderada por el ginecólogo internacional, el profesor Serdar Bulun, señala que "las células que dan lugar a la adenomiosis, es decir, las células de endometrio que penetran en el miometrio, tienen una mutación en base a la cual presentan una alteración del metabolismo de los estrógenos", ha indicado Bosch.

"La consecuencia de esto es que, si al tratamiento habitual de la adenomiosis, que consiste en suprimir la hipófisis, le añades un antiestrogénico durante 21 días, el efecto que consigues es mayor, y con ello un mayor impacto sobre la tasa de embarazo. Es decir, se podrían mejorar las tasas de embarazo en pacientes con adenomiosis", ha concluido el especialista.