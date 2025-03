El psiquiatra Celso Arango señala que España invierte menos que la media europea en salud mental

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental y jefe del Servicio de Psiquiatría del Niño y del Adolescente del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Celso Arango, ha señalado que España destina un 5 por ciento de su presupuesto sanitario en salud mental, una cifra menor a la media de la Unión Europea, que es de 5,4 por ciento.

Así lo ha indicado Arango durante la Comisión de Sanidad del Senado de este lunes, en la que ha comparecido para informar sobre un estudio de salud mental y la prevención del suicidio que se ha realizado en los países de la Unión Europea y Reino Unido.

"Para mí, lo más importante es que las palabras queden reflejadas en los Presupuestos Generales del Estado del siguiente año y en el porcentaje del gasto que se dedica a salud mental. Y eso refleja fielmente, más que 20.000 discursos y 50.000 ruedas de prensa", ha manifestado Arango.

Asimismo, el estudio indica que España ocupa el segundo lugar de la Unión Europea en prevalencia de trastornos mentales. Sin embargo, Arango ha destacado que la tasa de suicidio por cada 100.000 personas en España es de 5,3.

"De hecho solo hay tres países que tienen menor tasa de suicidio que España. Lituania y Estonia tienen unas tasas de suicidio muchísimo mayores que la media y por tanto muchísimo mayor que las españolas", ha manifestado.

Al hilo, Arango ha recordado que, según el estudio, España cuenta con menos psiquiatras y psicólogos que los países de la Unión Europea. "España es el país que menos psiquiatras tiene con 11,8 por cada 100.000 habitantes, lejos de Países Bajos con 18,8", ha agregado.

En este punto, el senador del PSOE Kilian Sánchez ha subrayado que los datos del citado estudio no tienen en cuenta los avances de España. "Muchos de los datos de que usted aporta son del año 2019, 2021, 2022 y algunos del año 2023. A mí me gustaría poner en valor que España cuenta con un plan de acción más fiable a partir del año 2022 cuando se empiezan a trabajar en los diferentes planes nacionales de acción de salud mental", ha afirmado Sánchez.

"BESTIA NEGRA"

Por su parte, la senadora de Más Madrid Carla Delgado ha calificado al psiquiatra Celso Arango como "bestia negra" del colectivo trans por las declaraciones que hizo este en el año 2023, cuando avisó sobre el aumento de hasta un "mil por cien" de menores que dicen ser trans.

"Lleva años acosándonos públicamente. Es usted la mano que mece la cuna detrás de la Asociación Amanda. El padrino de la Asociación Amanda, de una señora madre que quiere curar a su hijo trans con terapias reparativas. Por lo tanto, podríamos decir claramente que es el padrino de la transfobia", ha achacado Delgado durante la Comisión de Sanidad.

Así, Delgado ha lamentado que personas como Arango, y partidos como el PP, propaguen "el odio y los bulos" en instituciones como el Senado. "Mire lo que le digo. Que su Dios les perdone. Pero aquí en la tierra pasaréis a la historia por vuestro sadismo, sadismo miserable e inmisericordia", ha apuntado.

"Porque las identidades trans no necesitan cura, señor Arango. Lo que necesitan es acompañamiento y respeto, que le quede claro. No terrorismo psiquiátrico como el que usted practica", ha finalizado Delgado.

En este punto, Arango ha defendido que los estudios longitudinales de mantenimiento y estabilidad de la conciencia de género "dicen es que esa estabilidad está aproximadamente entre el 3 y el 30 por ciento". "Lo que he dicho, y esto yo digo muy orgulloso de decirlo, es que lo importante en estos casos es no, no acudir a la medicina de forma prematura", ha añadido.

"No podemos, ni debemos apresurarnos a la hora de hacer algo hasta que no estemos absolutamente seguros. Pero eso no lo digo yo, eso lo dicen todas las sociedades internacionales. Yo creo que se puede tildar de poco antiprogresista a países como Dinamarca, Suecia, Finlandia, Reino Unido, esos países han prohibido la hormonación de menores, salvo en circunstancias de estudios", ha indicado Arango.