El psicólogo Carlos Ramírez apuesta por cambiar el "paradigma" en empresas: "Trabajar 40 horas deja muy poco espacio"

Imparte un curso sobre la importancia de la conexión entre cuerpo y mente y subraya la "violencia" de algunos sistemas sobre las personas

SANTANDER, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El especialista en psicoterapia Carlos Ramírez ha impartido un Curso de Verano de la Universidad de Cantabria (UC) centrado en la conexión entre cuerpo y mente en el que ha apostado por cambiar el "paradigma" en las empresas o en la sociedad, un reto "difícil, pero necesario" ya que los datos indican que las personas enferman cuando se someten a situaciones de mucho estrés sostenido en el tiempo.

"Cada individuo tenemos nuestras responsabilidades, pero también es muy importante ver la violencia que ejercen algunos sistemas sobre las personas", ha dicho Ramírez, que ha sostenido que "trabajar 40 horas la madre y 40 horas el padre deja muy poco espacio de calidad".

'La mente en el cuerpo: el cuerpo como herramienta de autodescubrimiento y cambio' es el título del monográfico que ha dirigido este psicólogo en la sede de la UC en Camargo, cuyo eje ha sido poner en valor la necesidad de parar y dedicar tiempo para el autoconocimiento.

Así, ha insistido en "ralentizar los procesos que ocurren sistemáticamente en el inconsciente" para poder "decidir de una forma más libre lo que es bueno para nosotros".

Según ha expuesto el especialista, uno de los mayores obstáculos para poder desarrollar la atención plena es el elevado ritmo actual de vida, de trabajo, de relaciones y de quehaceres. Esto "nos hace olvidarnos un poco de nuestro cuerpo, de las sensaciones, de los sentimientos, de las emociones, incluso de los pensamientos"; de ahí la importancia de buscar espacios y "nuevas conexiones con esas partes de nosotros que sienten miedo, deseos, amor o conexión con las personas que queremos".

"Cuando a las personas se les ofrece un lugar, una mirada espaciosa, acogedora o reconocedora de sus dificultades, su sistema nervioso enseguida lo acepta y lo siente como bueno".

Ramírez ha explicado cómo la psiconeuroinmunología afirma ya que "el cuerpo es la mente y la mente es el cuerpo", es decir, que existe una relación entre el sistema inmune y el cerebro.

Por ello, ha defendido la necesidad de que el autocuidado y el cuidado del otro "cale más en nuestra sociedad, más allá de los intereses económicos o empresariales".

MINDFULNESS EN LAS ESCUELAS

No obstante, cree que ya "está calando" en diversos ámbitos, como las escuelas, donde cada vez se tiene más en cuenta que "para que un niño pueda aprender bien necesita un estado regulado de conciencia, que su sistema simpático y parasimpático estén regulados", porque si no, entra en estados de confusión o bloqueo que no permiten adquirir nuevos conocimientos.

"En las escuelas hay cada vez más momentitos de parar, de hacer un poco de mindfulness, yoga, estiramientos... y eso permite que los niños estén más receptivos a seguir aprendiendo", ha explicado.